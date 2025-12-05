महीने की शुरुआत में टूर एंड ट्रैवल, होटल, पार्टी और एंटरटेनमेंट बिजनेस वालों को शानदार मुनाफा होगा। न्यू ईयर के पहले विशेष ऑफर, पार्टी और इवेंट से अतिरिक्त आय के योग बनेंगे।
Kark Masik Rashifal December 2025: कर्क राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से कर्क राशि का मासिक राशिफल.
Kark Masik Rashifal December 2025: दिसम्बर 2025 कर्क राशि वालों के लिए मेहनत, लाभ और सावधानी का महीना रहेगा. महीने की शुरुआत में 04 दिसम्बर तक वक्री गुरु आपकी राशि में हंस योग बनाएंगे, जिससे टूर एंड ट्रैवल, होटल, पार्टी और एंटरटेनमेंट बिजनेस वालों को शानदार मुनाफा होगा. न्यू ईयर के पहले विशेष ऑफर, पार्टी और इवेंट से अतिरिक्त आय के योग बनेंगे.
06 से 19 दिसम्बर तक पंचम भाव में बुध-शुक्र का लक्ष्मीनारायण योग शेयर बाजार में तेजी ला सकता है. इस दौरान इनवेस्ट किए गए शेयर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं. हालांकि 15 दिसम्बर के बाद व्यवसायिक साझेदारी में विवाद और गलतफहमी संभव है. डेकोरेशन आइटम्स, लाइटिंग और पार्टी सामान से जुड़े व्यापारियों के लिए न्यू ईयर टाइम पर जबरदस्त डिमांड रहेगी. कस्टमर सर्विस पर फोकस करने से पुराने ग्राहक दोबारा जुड़ेंगे.
नौकरी और करियर
महीने की शुरुआत में विवाद से दूर रहना बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि नौकरी पर दबाव बन सकता है. 07 दिसम्बर के बाद मंगल के प्रभाव से आप पूरी ताकत के साथ काम करेंगे. शनि की दृष्टि से काम का भार बढ़ेगा, लेकिन विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं. 15 दिसम्बर के बाद सूर्य-मंगल का पराक्रम योग आपको मेहनत का पूरा फल दिलाएगा और 15 से 28 दिसम्बर के बीच प्रमोशन या पद में मजबूती के संकेत हैं. कई तारीखों पर जॉब चेंज के भी योग बनते दिख रहे हैं.
प्रेम, परिवार और विवाह
05 दिसम्बर के बाद प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ सकती है. दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव रहेगा. हालांकि 06 से 19 दिसम्बर के बीच अविवाहितों के लिए विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है. 20 दिसम्बर के बाद संतान की उपलब्धि से परिवार का मान बढ़ेगा.
स्टूडेंट्स, सेहत और यात्रा
MBA, होटल मैनेजमेंट, आर्ट्स और प्रतियोगी छात्रों के लिए समय उत्कृष्ट रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खान-पान में लापरवाही नुकसान दे सकती है. 15 दिसम्बर के बाद यात्रा से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
उपाय
15 दिसम्बर से विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र का जाप करें.
19 दिसम्बर को पीले वस्त्र पहनकर दान करें.
