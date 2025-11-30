हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क राशि दिसंबर 2025: करियर, धन और रिश्तों में बड़े बदलाव! जानें क्या होगा आपके लिए खास?

कर्क राशि दिसंबर 2025: करियर, धन और रिश्तों में बड़े बदलाव! जानें क्या होगा आपके लिए खास?

Kark Masik Rashifal December 2025: कर्क राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से कर्क राशि का मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Nov 2025 08:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Masik Rashifal December 2025: कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना मिश्रित परिस्थितियाँ लेकर आता है. महीने की शुरुआत उतार-चढ़ाव से भरी रहेगी. करियर और कारोबार दोनों मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ सकता है. जिनसे सहायता की उम्मीद होगी, वही समय पर साथ नहीं देंगे, जिससे मन अशांत रह सकता है.

इस अवधि में क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, इसलिए निर्णय लेते समय धैर्य जरूरी होगा. माह के आगे बढ़ने के साथ परिस्थितियाँ धीरे-धीरे संतुलित होने लगेंगी.

कर्क दिसंबर करियर और नौकरी

करियर के मामले में दिसंबर का प्रारंभ कमजोर रहेगा. कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा. छोटे काम भी अधिक प्रयास के बाद पूरे होंगे. दूसरे सप्ताह में काम का दबाव बढ़ सकता है और आपको कई चीजें स्वयं संभालनी पड़ेंगी.

यदि आप अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, तो माह के मध्य से प्रगति की स्थिति बनेगी. नौकरी बदलने या किसी नए अवसर की तलाश में फिलहाल जल्दबाजी उचित नहीं है.

कर्क दिसंबर व्यापार और धन लाभ

कारोबार की दृष्टि से माह का पूर्वार्ध चुनौतीपूर्ण है. बाजार में मंदी और ग्राहकों की सुस्ती परेशान करेगी. इस दौरान आर्थिक दबाव बढ़ सकता है और बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. कुछ लोगों को जरूरत पड़ने पर कर्ज तक लेना पड़ सकता है. माह के मध्य से राहत मिलनी शुरू होगी.

योजनाबद्ध ढंग से चलने पर लाभ की स्थिति बन सकती है. धन के लेनदेन में विशेष सावधानी आवश्यक है जरा-सी चूक नुकसान दे सकती है. उत्तरार्ध में कारोबार की रफ्तार फिर से पकड़ में आएगी.

कर्क दिसंबर शिक्षा और करियर ग्रोथ

छात्रों के लिए यह माह शुरुआत में थोड़ा कठिन रहेगा. फोकस भटक सकता है और पढ़ाई का मन नहीं लगेगा. करियर ग्रोथ भी धीमी दिखेगी. हालांकि महीने के मध्य में पढ़ाई की गति सुधरेगी और योजनाएँ प्रभावी होने लगेंगी.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अंत तक सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत अधिक करनी होगी.

कर्क दिसंबर परिवार और रिश्ते

पहले सप्ताह में घरेलू तनाव का माहौल बना रहेगा. अपेक्षित सहयोग न मिलने से मन खिन्न रहेगा. रिश्तों में गलतफहमी या दूरी बढ़ सकती है. दूसरे सप्ताह में भागदौड़ बढ़ने के कारण परिवार को समय देना कठिन होगा.

माह के उत्तरार्ध में स्थितियों में सुधार होगा. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी, और ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग प्राप्त होगा. वैवाहिक संबंध पूर्व की तुलना में बेहतर रहेंगे.

कर्क दिसंबर स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से माह का प्रारंभ कमजोर है. मानसिक तनाव और क्रोध का प्रभाव शरीर पर दिख सकता है. अनियमित दिनचर्या से थकान और कमजोरी बढ़ सकती है. माह के मध्य के बाद सुधार की संभावना है, लेकिन सावधानी फिर भी आवश्यक रहेगी. आराम और हल्के व्यायाम से लाभ मिलेगा.

भाग्यशाली अंक 2
भाग्यशाली रंग सिल्वर
उपाय प्रतिदिन शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

FAQs
Q1 क्या दिसंबर में कर्क राशि वालों को आर्थिक राहत मिलेगी?
A1 हाँ, शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगी, लेकिन माह के मध्य और अंत में स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी.

Q2 क्या इस महीने नौकरी बदलना सही रहेगा?
A2 फिलहाल नहीं. पहले सप्ताहों की उथल-पुथल के कारण नौकरी परिवर्तन को कुछ समय तक टालना बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 30 Nov 2025 08:30 AM (IST)
Cancer Horoscope Masik Rashifal Kark Rashifal

Frequently Asked Questions

दिसंबर में कर्क राशि वालों को करियर में कैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा?

करियर की शुरुआत कमजोर रहेगी और अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा. माह के मध्य से योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर प्रगति संभव है.

क्या कर्क राशि वालों को दिसंबर में व्यापार में लाभ होगा?

शुरुआत में व्यापार चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन माह के मध्य से राहत मिलेगी और योजनाबद्ध ढंग से चलने पर लाभ हो सकता है.

छात्रों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा?

शुरुआत में छात्रों का फोकस भटक सकता है, लेकिन माह के मध्य में पढ़ाई की गति सुधरेगी और योजनाएं प्रभावी होंगी.

क्या दिसंबर में कर्क राशि वालों को परिवार से सहयोग मिलेगा?

शुरुआती सप्ताह में घरेलू तनाव और सहयोग की कमी से मन खिन्न रह सकता है. माह के उत्तरार्ध में स्थिति सुधरेगी और ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा.

दिसंबर में कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

शुरुआत में मानसिक तनाव और थकान हो सकती है. माह के मध्य के बाद सुधार की संभावना है, पर सावधानी आवश्यक रहेगी.

