Mesh Saptahik Rashifal: 5 से 11 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि से आरंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तक रहेगा. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह के आरंभ में पुष्य नक्षत्र और चंद्रमा का गोचर कर्क राशि (4th हाउस) में रहेगा. इसके उपरांत सप्ताह के मध्य में चंद्रमा क्रमशः सिंह (5th हाउस) और कन्या राशि (6th हाउस) से होते हुए सप्ताह के अंत में तुला राशि (7th हाउस) में प्रवेश करेंगे.

सप्ताह के दौरान मालव्य योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गजकेसरी योग का शुभ प्रभाव समय-समय पर प्राप्त होता रहेगा. मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए लाइफस्टाइल सुधार, वाहन सुख और गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने का रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह मेष राशि के कारोबारियों के लिए कार्यशैली में बदलाव, स्टाफ के भरोसे काम चलने और गोपनीय डील्स की सुरक्षा का रहेगा.

वर्क स्टाइल व लाइफस्टाइल में नयापन: सप्ताह की शुरुआत में बिजनेस में आप अपनी लाइफस्टाइल और काम करने के तौर-तरीकों (Work Style) को एक नया रूप देने के लिए कुछ बेहतरीन प्लानिंग बनाएंगे; इन योजनाओं पर तुरंत एक्शन लेना आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली व आकर्षक बनाएगा.

वफादार स्टाफ का सहयोग: सप्ताह के दौरान कारोबारी किसी निजी या पारिवारिक कारण के चलते बिजनेस पर पूरा समय नहीं दे पाएंगे; हालांकि आपके पुराने और वफादार स्टाफ के सहयोग से सभी व्यावसायिक गतिविधियां स्मूथली चलती रहेंगी.

सीक्रेट डील लीक होने से बचाएं: मिड वीक (सप्ताह के मध्य) में बिजनेस की कोई भी फाइल, डिजिटल डेटा या महत्वपूर्ण दस्तावेज किसी अज्ञात अथवा अनजान व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल न जाने दें, अन्यथा आपकी कोई महत्वपूर्ण सीक्रेट डील लीक हो सकती है और प्रतिद्वंद्वी इसका अनुचित फायदा उठा सकते हैं.

फोर व्हीलर खरीदारी के योग: यदि आप काफी समय से फोर व्हीलर (चार पहिया वाहन) या नया कमर्शियल व्हीकल खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल और शुभ फलदायी रहेगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यस्थल पर आत्मसम्मान की रक्षा, योजनाओं के क्रियान्वयन और शांतिपूर्ण प्रगति का रहेगा.

सेल्फ-रिस्पेक्ट के प्रति सतर्कता: कामकाजी महिलाएं (Working Women) कार्यस्थल पर अपने आत्मसम्मान (Self-Respect) को लेकर विशेष रूप से सजग रहें; किसी भी नकारात्मक या षड्यंत्रकारी स्वभाव वाले व्यक्ति से उचित दूरी बनाकर रखना ही आपके हित में रहेगा.

प्लानिंग पर तुरंत एक्शन: नौकरीपेशा जातक अपने प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन की नई रूपरेखा तैयार करेंगे; निर्णयों को टालने के बजाय तुरंत अमल में लाने से सीनियर्स के बीच आपकी साख मजबूत होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह दांपत्य जीवन में गहरा सामंजस्य और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आएगा.

घर में शांतिपूर्ण वातावरण: घर-परिवार में पूरे सप्ताह सौहार्द और शांति का माहौल बना रहेगा; पति-पत्नी (हसबैंड-वाइफ) एक-दूसरे की भावनाओं और प्राथमिकताओं का पूरा सम्मान करेंगे.

वीकेंड पर घूमने का प्लान: सप्ताह के अंत (वीकेंड) पर लव रिलेशनशिप में आत्मीयता और प्रगाढ़ता बढ़ेगी; पार्टनर के साथ बाहर कहीं घूमने जाने या लॉन्ग ड्राइव की सुखद योजना बन सकती है.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Exam Students) के लिए यह सप्ताह बड़े परिणाम देने वाला रहेगा. छात्रों को इस दौरान अपनी कड़ी मेहनत और लगन के अनुसार आशातीत सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, इस सप्ताह खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. बाहर के तले-भुने और अनहेल्दी भोजन के कारण एसिडिटी, गैस और सीने में जलन (Chest Burning) की समस्या परेशान कर सकती है. पेट को स्वस्थ रखने के लिए नियमित योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: कोरल रेड (मूंगा लाल) और नेवी ब्लू

शुभ अंक: 4 और 9

अशुभ अंक: 6

साप्ताहिक उपाय: सोमवार और सर्वपितृ अमावस्या के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. पितृ पक्ष के समापन के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें.

किसी जरूरतमंद कन्या, भिक्षुक या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा वस्त्र का दान करें; इससे 4th व 5th हाउस के चंद्र गोचर के दोष दूर होंगे, सीक्रेट डील्स सुरक्षित रहेंगी, वाहन सुख प्राप्त होगा और एसिडिटी व स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां शांत होंगी.

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