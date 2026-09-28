Mesh Saptahik Rashifal: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए जीवन की पुरानी रुकावटों को दूर करने, घर-परिवार के माहौल को खुशनुमा बनाने और करियर में विशेष पहचान दिलाने वाला साबित होगा. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत से ही रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

मित्रों और वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन स्थापित होगा. मध्य सप्ताह में आपके पूर्व प्रयासों को सार्वजनिक रूप से सराहा जाएगा और प्रभावशाली संपर्कों का लाभ भविष्य की योजनाओं में देखने को मिलेगा.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह स्थिरता और संतुलित आर्थिक प्रबंधन का रहेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी और बाजार से उम्मीद के मुताबिक नियमित प्रॉफिट निकालने के अच्छे योग बनेंगे.

वित्तीय नियंत्रण: आपकी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के चलते इस सप्ताह अचानक सामने आने वाले अनचाहे खर्चों पर कड़ा नियंत्रण बना रहेगा, जिससे बजट संतुलित रहेगा.

भविष्य की योजनाएं: मध्य सप्ताह में राजनीतिक और प्रभावशाली व्यक्तित्वों (Influential Personalities) से आपकी नजदीकी बढ़ेगी, जिनकी मदद से भविष्य में किसी बड़े और मुनाफेदार प्रोजेक्ट से जुड़ने के मजबूत अवसर मिलेंगे.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने और सम्मान पाने का रहेगा.

टारगेट व सहयोग: ऑफिस में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका तय टारगेट समय पर आसानी से पूरा होगा.

कम्युनिकेशन का कमाल: वर्कप्लेस पर अपनी प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी उलझे हुए विवाद या पेंडिंग मामले को चतुराई से सुलझा लेंगे.

सम्मान के योग: मिड वीक (मध्य सप्ताह) में पूर्व में किए गए किसी विशेष कार्य या प्रोजेक्ट की सफलता के लिए आपको उच्च प्रबंधन द्वारा सम्मानित या एप्रिशिएट किया जा सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर सप्ताह की शुरुआत घरेलू परिस्थितियों और घर के वातावरण को सुधारने पर केंद्रित रहेगी.

मित्रों का साथ: किसी अभिन्न मित्र (Best Friend) की मूल्यवान सलाह और प्रत्यक्ष मदद से आपके लंबे समय से अटके घरेलू या कानूनी मामले हल होंगे.

दांपत्य व प्रेम जीवन: मैरिड लाइफ में आपसी तालमेल और स्थिरता बनी रहेगी. वहीं प्रेम संबंधों में लव पार्टनर के साथ फुर्सत के पल बिताने के कई सुखद मौके मिलेंगे, जिससे आपसी अंडरस्टैंडिंग पहले से अधिक मजबूत होगी.

युवा वर्ग: नई पीढ़ी (न्यू जनरेशन) के जातक इस सप्ताह का अधिकांश समय मौज-मस्ती, मनोरंजन और चिल करते हुए बिताएंगे.

स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल (Health & Lifestyle)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल सामान्य और अनुकूल बना रहेगा. अपनी दैनिक दिनचर्या (डेली रूटीन) में हल्का सकारात्मक बदलाव लाने से आपका पुराना मेंटल स्ट्रेस (मानसिक तनाव) काफी हद तक कम हो जाएगा. शारीरिक ताजगी बनी रहेगी, फिर भी नियमित खान-पान और योग-प्राणायाम का अभ्यास जारी रखें.

साप्ताहिक उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, अक्षत व जल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

प्रतिदिन प्रातः काल तांबे के लोटे से सूर्य देव को रोली व जल अर्पित करें.

पितृ पक्ष के चलते पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

FAQs

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान मेष राशि के कारोबारियों को क्या लाभ होगा?

Ans. बिजनेस में स्थिरता रहेगी, बाजार से प्रॉफिट मिलेगा और प्रभावशाली संपर्कों के जरिए भविष्य की लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा.

Q2. नौकरीपेशा मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह वर्कप्लेस पर क्या उपलब्धि हासिल होगी?

Ans. सीनियर्स और जूनियर्स के सहयोग से टारगेट समय पर पूरे होंगे, बातचीत से उलझे मामले सुलझेंगे और पूर्व के कार्यों के लिए विशेष सम्मान मिलेगा.

Q3. इस सप्ताह मेष राशि के जातकों का पारिवारिक व दांपत्य जीवन कैसा रहेगा?

Ans. घर का माहौल बेहतर होगा, दोस्तों की मदद से काम निपटेंगे, मैरिड लाइफ में स्थिरता रहेगी और लव पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी.

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