हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: इस हफ्ते करियर में बड़ी सफलता, प्रमोशन और धन लाभ के योग

मेष साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: इस हफ्ते करियर में बड़ी सफलता, प्रमोशन और धन लाभ के योग

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 का सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम, परिवार और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, जानिए साप्ताहिक राशिफल में.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Dec 2025 09:20 PM (IST)
Mesh Saptahik Rashifal 28 December 2025 to 3 January 2026: इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए समय अत्यंत अनुकूल रहने वाला है. ग्रहों की शुभ स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और हर क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिलेंगे. चाहे करियर हो या पारिवारिक जीवन, इस सप्ताह आपको सफलता और संतोष दोनों प्राप्त होंगे.

नौकरी और करियर

इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी. आप जिस प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे थे, उसमें बड़ी सफलता मिल सकती है. बॉस और सीनियर अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे और पदोन्नति के भी संकेत बन सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.

व्यापार और बिजनेस

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. किसी नए साझेदार या निवेशक से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. पुराने रुके हुए सौदे पूरे होंगे और बाजार में आपकी साख बढ़ेगी. सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से लाभ मिलेगा.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. कोई पुराना निवेश इस सप्ताह लाभ देगा. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, वरना बचत प्रभावित हो सकती है.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों में मिठास आएगी. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच विश्वास और गहराएगा. विवाह योग्य लोगों को अच्छा रिश्ता मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

परिवार

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. माता-पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक बनेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. हालांकि काम का दबाव अधिक होने से थकान महसूस हो सकती है. योग, ध्यान और संतुलित आहार अपनाएं. सिर दर्द या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी चिंता नहीं.

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बेहद अच्छा है. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं.

युवा और छात्र

युवाओं को इस सप्ताह करियर से जुड़ा कोई अच्छा समाचार मिल सकता है. नई स्किल सीखने या ट्रेनिंग शुरू करने का यह सही समय है. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

  • भाग्य: इस सप्ताह आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है.
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल और सुनहरा
  • उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. मंगलवार के दिन लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करें. इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह मेष राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा?
हाँ, ग्रहों की स्थिति प्रमोशन और प्रशंसा के योग बना रही है.

Q2. क्या यह सप्ताह निवेश के लिए शुभ है?
जी हाँ, सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ देगा.

Q3. क्या प्रेम जीवन में सुधार होगा?
बिल्कुल, रिश्तों में मजबूती और विश्वास बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Dec 2025 09:20 PM (IST)
Tags :
Aries Aries Weekly Horoscope Mesh Saptahik Rashifal
Embed widget