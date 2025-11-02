हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aries Weekly Horoscope (2 से 8 नवंबर 2025): मेष राशि इस सप्ताह कामकाज में मिले-जुले परिणाम, विरोधियों को नज़रअंदाज़ कर आगे बढ़ें

Aries Weekly Horoscope (2 से 8 नवंबर 2025): मेष राशि इस सप्ताह कामकाज में मिले-जुले परिणाम, विरोधियों को नज़रअंदाज़ कर आगे बढ़ें

Aries Weekly Horoscope : मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Nov 2025 08:41 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Saptahik Rashifal (2 से 8 नवंबर 2025):  यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा. जहां कार्यों में गति दिखाई देगी, वहीं कुछ पुराने मामलों या अपनों की बातों से मन खिन्न हो सकता है. आपको इस सप्ताह अपने धैर्य और संयम की परीक्षा देनी पड़ सकती है. शनि और मंगल की स्थिति बताती है कि यदि आप हिम्मत बनाए रखेंगे और योजनाओं पर टिके रहेंगे, तो सप्ताह के अंत तक लाभ और सफलता दोनों प्राप्त होंगे.

हेल्थ राशिफल:
इस सप्ताह थकान, नींद की कमी और माइग्रेन जैसी छोटी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं. खानपान संतुलित रखें और देर रात तक जागने से बचें. बुधवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा.

बिज़नेस राशिफल:
व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेंगे. कोई बड़ा निर्णय सोच-समझकर लें. पार्टनरशिप में लाभ के योग हैं, परंतु किसी पर अंधविश्वास न करें. मार्केट से फंसे धन की प्राप्ति में देरी हो सकती है.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में कार्यभार बढ़ेगा. सीनियर्स से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपका प्रदर्शन मजबूत रहेगा. कार्य के प्रति ईमानदारी आपको सप्ताहांत में सराहना दिला सकती है.

लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ सामान्य से बेहतर रहेगी. पुराने मतभेद दूर होंगे. मैरिड कपल्स के बीच स्नेह और समझ बढ़ेगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत में सुधार संभव है. युवाओं को नए अवसर मिल सकते हैं, विशेषकर मीडिया, डिफेंस और स्पोर्ट्स फील्ड में.

भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: लाल
साप्ताहिक उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं तथा “ॐ हनुमंते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या इस सप्ताह कोर्ट केस में राहत मिलेगी?
A1. हाँ, बुधवार से शुक्र की स्थिति अनुकूल हो रही है, जिससे सुलह या समझौते के योग बनेंगे.

Q2. नौकरी बदलने का समय सही है?
A2. नहीं, अभी कुछ हफ्तों तक स्थिर रहना बेहतर रहेगा.

Q3. प्रेम संबंध में सुधार कब होगा?
A3. शुक्रवार से रिश्तों में मधुरता लौटेगी और गलतफहमियाँ दूर होंगी.

Q4. धन की स्थिति कब सुधरेगी?
A4. सप्ताह के अंत में रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, विशेषकर रविवार को.

Q5. कौन सा दिन सबसे शुभ रहेगा?
A5. गुरुवार, भाग्य का साथ मिलेगा और कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Nov 2025 08:41 AM (IST)
Embed widget