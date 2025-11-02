Aries Weekly Horoscope (2 से 8 नवंबर 2025): मेष राशि इस सप्ताह कामकाज में मिले-जुले परिणाम, विरोधियों को नज़रअंदाज़ कर आगे बढ़ें
Aries Weekly Horoscope : मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मेष साप्ताहिक राशिफल.
Mesh Saptahik Rashifal (2 से 8 नवंबर 2025): यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा. जहां कार्यों में गति दिखाई देगी, वहीं कुछ पुराने मामलों या अपनों की बातों से मन खिन्न हो सकता है. आपको इस सप्ताह अपने धैर्य और संयम की परीक्षा देनी पड़ सकती है. शनि और मंगल की स्थिति बताती है कि यदि आप हिम्मत बनाए रखेंगे और योजनाओं पर टिके रहेंगे, तो सप्ताह के अंत तक लाभ और सफलता दोनों प्राप्त होंगे.
हेल्थ राशिफल:
इस सप्ताह थकान, नींद की कमी और माइग्रेन जैसी छोटी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं. खानपान संतुलित रखें और देर रात तक जागने से बचें. बुधवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा.
बिज़नेस राशिफल:
व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेंगे. कोई बड़ा निर्णय सोच-समझकर लें. पार्टनरशिप में लाभ के योग हैं, परंतु किसी पर अंधविश्वास न करें. मार्केट से फंसे धन की प्राप्ति में देरी हो सकती है.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में कार्यभार बढ़ेगा. सीनियर्स से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपका प्रदर्शन मजबूत रहेगा. कार्य के प्रति ईमानदारी आपको सप्ताहांत में सराहना दिला सकती है.
लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ सामान्य से बेहतर रहेगी. पुराने मतभेद दूर होंगे. मैरिड कपल्स के बीच स्नेह और समझ बढ़ेगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत में सुधार संभव है. युवाओं को नए अवसर मिल सकते हैं, विशेषकर मीडिया, डिफेंस और स्पोर्ट्स फील्ड में.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: लाल
साप्ताहिक उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं तथा “ॐ हनुमंते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह कोर्ट केस में राहत मिलेगी?
A1. हाँ, बुधवार से शुक्र की स्थिति अनुकूल हो रही है, जिससे सुलह या समझौते के योग बनेंगे.
Q2. नौकरी बदलने का समय सही है?
A2. नहीं, अभी कुछ हफ्तों तक स्थिर रहना बेहतर रहेगा.
Q3. प्रेम संबंध में सुधार कब होगा?
A3. शुक्रवार से रिश्तों में मधुरता लौटेगी और गलतफहमियाँ दूर होंगी.
Q4. धन की स्थिति कब सुधरेगी?
A4. सप्ताह के अंत में रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, विशेषकर रविवार को.
Q5. कौन सा दिन सबसे शुभ रहेगा?
A5. गुरुवार, भाग्य का साथ मिलेगा और कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL