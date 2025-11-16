हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aries Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): मेष राशि इस सप्ताह करियर फैसलों में सतर्क रहें, हेल्थ को लेकर अलर्ट रहें

Aries Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): मेष राशि इस सप्ताह करियर फैसलों में सतर्क रहें, हेल्थ को लेकर अलर्ट रहें

Aries Weekly Horoscope : मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Nov 2025 09:05 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Saptahik Rashifal (16 से 22 नवंबर 2025): यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. सप्ताह की शुरुआत में कार्यों में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगेंगी. अधूरे कार्यों को पूरा करने में मेहनत और धैर्य मुख्य भूमिका निभाएँगे. 

व्यापार / बिज़नेस राशिफल

व्यापार में साझेदारी से लाभ के योग बनेंगे. मार्केट में रुका हुआ पैसा निकालने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास जल्द राहत देंगे. प्रतिस्पर्धा तीव्र रहेगी, फिर भी आपकी रणनीति और मेहनत आपको आगे रखेगी. कानूनी विवाद या कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में समझौते की संभावना उत्पन्न हो सकती है.

नौकरी / करियर राशिफल

ऑफिस में अचानक वर्कलोड बढ़ सकता है, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा. वरिष्ठों से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर मन खिन्न रह सकता है, लेकिन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में आप पीछे नहीं हटेंगे. सप्ताह के मध्य से आपके काम की सराहना होगी और पदोन्नति की दिशा में मार्ग खुल सकता है.

लव और पारिवारिक जीवन

लव लाइफ मधुर रहेगी और अविवाहित जातकों के लिए आकर्षण और संवाद बढ़ने के योग हैं. दांपत्य जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने के अवसर बढ़ेंगे. त्योहार या छुट्टी के बाद बाहर घूमने या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं का अधिक समय मनोरंजन में बीत सकता है, जिससे करियर या पढ़ाई में थोड़ा ढीलापन आ सकता है. छात्रों को आलस्य और ध्यानभंग से बचकर निरंतर पढ़ाई पर ध्यान रखना होगा, तभी बेहतर परिणाम संभव होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव से बचें. थकान, नींद की कमी और कम ऊर्जा की स्थिति हो सकती है. संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और योग/मेडिटेशन लाभदायक रहेंगे.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चना का भोग लगाएँ.

FAQs 

Q1: क्या इस सप्ताह नौकरी में प्रमोशन की संभावना है?
A1: हाँ, आपके काम की सराहना हो सकती है और प्रमोशन की संभावना बनेगी.

Q2: क्या बिज़नेस में निवेश करना उचित रहेगा?
A2: निवेश किया जा सकता है, लेकिन सोच-समझकर और प्लानिंग के साथ निर्णय लें.

Q3: स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या रहेगी?
A3: नहीं, केवल तनाव और नींद की कमी से बचना महत्वपूर्ण है.

Q4: क्या लव लाइफ में नई शुरुआत संभव है?
A4: हाँ, सिंगल जातकों के लिए नए संबंध की शुरुआत के योग बनते हैं.

Q5: क्या परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी?
A5: नहीं, संयम और समझदारी के साथ चलेंगे तो घर का माहौल शांत और सुखद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Nov 2025 09:05 PM (IST)
Weekly Horoscope Aries Horoscope Mesh Saptahik Rashifal
