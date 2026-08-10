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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Weekly Rashifal 10 -16 August 2026: मेष राशि पर बढ़ेगा काम का दबाव, रिश्तों में रहें सावधान

Mesh Weekly Rashifal 10 -16 August 2026: मेष राशि पर बढ़ेगा काम का दबाव, रिश्तों में रहें सावधान

Aries Weekly Horoscope: क्या इस सप्ताह काम की बढ़ती जिम्मेदारियां आपको परेशान करेंगी? रिश्तों में गलतफहमी और आर्थिक फैसलों में सावधानी की जरूरत रहेगी, वहीं सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 10:51 AM (IST)
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Mesh Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: करियर में बढ़ेगी मेहनत, परिवार और आर्थिक मामलों में धैर्य जरूरी

मेष राशि के लोगों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह मेहनत, सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत संतान की शिक्षा, करियर या भविष्य को लेकर कुछ चिंता के साथ हो सकती है. हालांकि, परिवार के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और उनकी सलाह आपको सही दिशा दिखाने में मदद करेगी.

कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को विरोधियों की गतिविधियों से सतर्क रहना होगा, जबकि व्यापारियों को साझेदारी और लेन-देन से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतनी चाहिए. विद्यार्थियों के लिए अनुशासित दिनचर्या और नियमित पढ़ाई जरूरी रहेगी. 

आर्थिक मामलों में बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करना आपके लिए बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में पेट संबंधी परेशानी से बचने के लिए खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के लिहाज से यह सप्ताह सोच-समझकर आगे बढ़ने का रहेगा. साझेदारी में कारोबार करने वाले लोगों को लेन-देन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. किसी नए निर्णय या बड़े कारोबारी कदम को जल्दबाजी में लेने से बचें. जरूरी दस्तावेजों और आर्थिक मामलों की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. छोटे-छोटे कामों को पूरा करने में भी अतिरिक्त समय और प्रयास लग सकता है. कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने या आपकी छवि प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस बनाए रखें. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में नियमितता बनाए रखने की जरूरत होगी. अनुशासन और लगातार मेहनत से लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह सावधानी बरतना जरूरी रहेगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें. खासतौर पर सप्ताह के अंत में किसी बड़े निवेश या आर्थिक योजना में पैसा लगाने से पहले जल्दबाजी न करें. अनुभवी व्यक्ति या वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला करना बेहतर रहेगा.

बिना पूरी जानकारी के किया गया निवेश परेशानी बढ़ा सकता है. इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ें. इस सप्ताह बचत पर ध्यान देना और गैर-जरूरी खर्चों को नियंत्रित करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सप्ताह की शुरुआत कुछ चिंता के साथ हो सकती है. संतान की पढ़ाई, करियर या भविष्य को लेकर मन परेशान रह सकता है. हालांकि, परिवार के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा. उनकी सलाह पर अमल करने से कई उलझनों का समाधान मिल सकता है. घर का माहौल सामान्य बनाए रखने के लिए धैर्य और सकारात्मक सोच जरूरी होगी.

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह गलतफहमी या भावनात्मक दूरी की स्थिति बन सकती है. छोटी-छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें. पार्टनर से खुलकर बातचीत करें और एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करें. धैर्य और विश्वास बनाए रखने से रिश्ते में आई दूरी कम हो सकती है और आपसी जुड़ाव मजबूत होगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह मेहनत और निरंतर प्रयास की मांग कर रहा है. कार्यक्षेत्र में आपको अपनी क्षमता साबित करने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करना पड़ सकता है. किसी काम में देरी या अतिरिक्त मेहनत देखकर निराश न हों, क्योंकि लगातार प्रयास करने से आगे चलकर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी. नियमित अध्ययन, समय का सही प्रबंधन और अनुशासित दिनचर्या सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इस दौरान दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सप्ताह के दूसरे भाग में स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. मौसम में बदलाव और अनियमित खानपान के कारण पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है. बाहर का ज्यादा भोजन करने से बचें और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

काम के दबाव और मानसिक चिंता के कारण थकान भी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 4, 9
शुभ रंग: हल्का हरा
शुभ तारीख: 9, 13

उपाय

प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र या शमीपत्र अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें. मान्यता है कि इससे मानसिक तनाव कम करने, बाधाओं को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायता मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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