मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026): इस हफ्ते खुलेगा भाग्य का द्वार! पढ़ें राशिफल

Aries Tarot Weekly Horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मेष राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Dec 2025 09:55 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aries Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और एक्शन का है. टैरो कार्ड्स साफ इशारा कर रहे हैं कि इस समय तुम्हारे अंदर काम करने की जबरदस्त क्षमता है. जोश हाई रहेगा, लेकिन सिर्फ उत्साह काफी नहीं होगा फोकस और निरंतर मेहनत जरूरी है.

अगर लक्ष्य साफ हैं और तुम पूरे मन से लगे रहे, तो यह सप्ताह नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है.

मेष टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार के मामलों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. घर के लोग तुम्हारे फैसलों का समर्थन करेंगे, जिससे मनोबल बढ़ेगा. अगर किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही है, तो उसे टालने के बजाय सीधे बात करो परिणाम तुम्हारे पक्ष में जा सकता है.

मेष टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. सिंगल हो तो आकर्षण बढ़ेगा और कोई नया कनेक्शन बन सकता है. रिश्ते में हो तो पहल तुम्हें ही करनी होगी अगर चुप रहे, तो मौके निकल सकते हैं. शादीशुदा लोगों के लिए तालमेल अच्छा रहेगा, बस ईगो बीच में मत लाओ.

मेष टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में तेजी के संकेत हैं. नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला मत लो. टैरो कहता है कि सोच-समझकर उठाया गया कदम ही मुनाफा देगा. साझेदारी में पारदर्शिता जरूरी है.

मेष टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह आगे बढ़ने का मौका दे रहा है. मेहनत दिखेगी और वरिष्ठों की नजर तुम पर रहेगी. नई जिम्मेदारी मिल सकती है डरो मत, बल्कि इसे खुद को साबित करने का अवसर समझो.

मेष टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय आलस छोड़ने का है. जोश है, आइडिया हैं, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा. सही दिशा में किया गया प्रयास करियर को नई गति दे सकता है.

मेष टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. आय बढ़ सकती है, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ने की संभावना है. टैरो साफ कहता है कमाई का सही इस्तेमाल करोगे तो फायदा टिकेगा.

मेष टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा. हालांकि ज्यादा जोश में शरीर को नजरअंदाज मत करो. रूटीन बिगड़ा तो थकान और सिरदर्द जैसी परेशानी हो सकती है. संतुलन जरूरी है.

शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल
उपाय: रोज़ सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत लक्ष्य तय करके करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 27 Dec 2025 09:55 AM (IST)
Mesh Rashifal Aries Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए मुख्य ऊर्जा क्या है?

यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और एक्शन का है. आपके अंदर काम करने की जबरदस्त क्षमता है और जोश हाई रहेगा.

परिवार के मामलों में मेष राशि वालों के लिए क्या उम्मीद करें?

परिवार के मामलों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और घर के लोग आपके फैसलों का समर्थन करेंगे. किसी भी मुद्दे पर सीधे बात करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

प्रेम जीवन में मेष राशि वालों के लिए आत्मविश्वास कितना महत्वपूर्ण होगा?

प्रेम जीवन में आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. सिंगल लोगों के लिए आकर्षण बढ़ेगा और रिश्तों में पहल करने से मौके बन सकते हैं.

व्यापार में मेष राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

व्यापार में तेजी के संकेत हैं और नई योजनाओं पर काम शुरू करने का यह सही समय है. सोच-समझकर उठाए गए कदम ही मुनाफा देंगे, साझेदारी में पारदर्शिता जरूरी है.

मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह धन और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं, आय बढ़ सकती है. ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन रूटीन बिगड़ने से थकान हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें.

