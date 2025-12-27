Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aries Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और एक्शन का है. टैरो कार्ड्स साफ इशारा कर रहे हैं कि इस समय तुम्हारे अंदर काम करने की जबरदस्त क्षमता है. जोश हाई रहेगा, लेकिन सिर्फ उत्साह काफी नहीं होगा फोकस और निरंतर मेहनत जरूरी है.

अगर लक्ष्य साफ हैं और तुम पूरे मन से लगे रहे, तो यह सप्ताह नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है.

मेष टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार के मामलों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. घर के लोग तुम्हारे फैसलों का समर्थन करेंगे, जिससे मनोबल बढ़ेगा. अगर किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही है, तो उसे टालने के बजाय सीधे बात करो परिणाम तुम्हारे पक्ष में जा सकता है.

मेष टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. सिंगल हो तो आकर्षण बढ़ेगा और कोई नया कनेक्शन बन सकता है. रिश्ते में हो तो पहल तुम्हें ही करनी होगी अगर चुप रहे, तो मौके निकल सकते हैं. शादीशुदा लोगों के लिए तालमेल अच्छा रहेगा, बस ईगो बीच में मत लाओ.

मेष टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में तेजी के संकेत हैं. नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला मत लो. टैरो कहता है कि सोच-समझकर उठाया गया कदम ही मुनाफा देगा. साझेदारी में पारदर्शिता जरूरी है.

मेष टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह आगे बढ़ने का मौका दे रहा है. मेहनत दिखेगी और वरिष्ठों की नजर तुम पर रहेगी. नई जिम्मेदारी मिल सकती है डरो मत, बल्कि इसे खुद को साबित करने का अवसर समझो.

मेष टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय आलस छोड़ने का है. जोश है, आइडिया हैं, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा. सही दिशा में किया गया प्रयास करियर को नई गति दे सकता है.

मेष टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. आय बढ़ सकती है, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ने की संभावना है. टैरो साफ कहता है कमाई का सही इस्तेमाल करोगे तो फायदा टिकेगा.

ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा. हालांकि ज्यादा जोश में शरीर को नजरअंदाज मत करो. रूटीन बिगड़ा तो थकान और सिरदर्द जैसी परेशानी हो सकती है. संतुलन जरूरी है.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल

उपाय: रोज़ सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत लक्ष्य तय करके करें.

