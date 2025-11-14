हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (16 से 22 नवंबर 2025): चुनौतियों के बीच मिलेगी सफलता, सेहत, करियर में आएगा महत्वपूर्ण बदलाव

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (16 से 22 नवंबर 2025): चुनौतियों के बीच मिलेगी सफलता, सेहत, करियर में आएगा महत्वपूर्ण बदलाव

Aries weekly tarot horoscope November 16 to 22: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मेष राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 14 Nov 2025 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November: यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए चुनौतियों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का मिश्रित समय लेकर आ रहा है. टैरो संकेत देते हैं कि शुरुआत में कुछ स्थितियाँ आपके नियंत्रण से बाहर महसूस होंगी, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपको सकारात्मक परिणाम और मानसिक मजबूती दोनों प्राप्त होंगे. कई जातक नए कार्यों या प्रोजेक्ट्स में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे. 

हेल्थ राशिफल: 

इस सप्ताह थोड़ी थकान, तनाव और ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है. पुराने या छोटे स्वास्थ्य मुद्दे उभर सकते हैं. खुद को ओवरलोड न करें और पर्याप्त आराम लें. मॉर्निंग वॉक और हाइड्रेशन आपको संतुलित रखेंगे.

बिज़नेस राशिफल:

व्यवसाय में सफलता मेहनत के अनुपात में प्राप्त होगी. नए काम की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ फैसलों में सावधानी जरूरी है. पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा लेकिन धैर्य बनाए रखना होगा. रुके हुए कार्य धीरे-धीरे गति पकड़ेंगे.

नौकरी राशिफल: 

ऑफिस में जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी और कार्य का दबाव रहेगा, लेकिन आपके प्रदर्शन की सराहना होगी. सीनियर्स का पूरा सहयोग न मिले, फिर भी आपको अपने दम पर अच्छे परिणाम हासिल होंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ स्थिर और मधुर रहेगी. अविवाहित जातकों के जीवन में नए संबंधों की संभावना है. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा, लेकिन किसी सदस्य की स्वास्थ्य चिंता मन को प्रभावित कर सकती है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवा नए अवसरों की खोज में रहेंगे, हालांकि विद्यार्थी distractions से प्रभावित हो सकते हैं. पढ़ाई में फोकस बनाए रखना आवश्यक है.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: सफेद

साप्ताहिक उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह नए काम की शुरुआत कर सकता हूँ?
A1: जी हाँ, शुरुआत शुभ रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें.

Q2: क्या इस सप्ताह महत्वपूर्ण यात्रा होगी?
A2: जरूरी यात्रा संभव है, लेकिन सावधानी के साथ करें.

Q3: क्या प्रेम संबंधों में सुधार होगा?
A3: हाँ, रिश्ते पहले से अधिक स्थिर होंगे.

Q4: क्या आर्थिक स्थिति बेहतर होगी?
A4: धीरे-धीरे सुधार होगा, हालांकि जल्द ही लाभ के संकेत मिलेंगे.

Q5: क्या स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ा खतरा है?
A5: नहीं, सिर्फ तनाव और थकान का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 14 Nov 2025 11:07 PM (IST)
Tags :
Mesh Rashifal Aries Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
