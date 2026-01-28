हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aries February Horoscope 2026: मेष फरवरी मासिक राशिफल, करियर का ग्राफ बढ़ेगा, आखिरी सप्ताह में रखें खास सावधानी

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए फरवरी 2026 का महीना मेष राशि (Mesh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 Jan 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh February horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जून (February 2026) का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Mesh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी महीने की शुरुआत शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाली है. इस दौरान आपको अपने करियर-कारोबार आदि में अच्छी सफलता मिलेगी. फरवरी महीने के पहले सप्ताह में आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आपका करियर का ग्राफ तेजी से चढ़ता हुआ नजर आएगा. माह के पूर्वार्ध में की जाने वाली यात्राएं सुखद एवं नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होंगी.

कामकाज की यह अनुकूलता थोड़े समय के लिए दूसरे सप्ताह में भले ही कम होती नजर आए लेकिन माह के तीसरे सप्ताह तक सौभाग्य आपके साथ बना रहेगा. नतीजतन आपको कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा. इस दौरान आपकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत रहने वाली है.

आय के नये स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी, लेकिन माह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा खर्चीला रह सकता है. इस दौरान आप किसी योजना अथवा कार्य विशेष के लिए बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं. इस दौरान आपको लोगों के साथ बात-व्यवहार करते समय भी विशेष ध्यान देना होगा.

रिश्ते-नातों की दृष्टि से यह माह आपके लिए शुभता लिए हुए है. पूरे माह आपके शुभचिंतक हर सुख-दुख में साथ खड़े प्रियजन आपके साथ खड़े नजर आएंगे. परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और एकता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा. अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा चोला चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 02:47 PM (IST)
Embed widget