हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAries Financial Horoscope 2026: मेष आर्थिक राशिफल 2026 निवेश से मिलेगा बड़ा फायदा या खर्च बढ़ाएंगे टेंशन?

Mesh Aarthik 2026 Rashifal: मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 में आपकी आय, निवेश, खर्च और बचत कैसी रहेगी? शेयर मार्केट, व्यापार और संपत्ति से लाभ के योग! जानने के लिए पढ़ें आर्थिक राशिफल 2026

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Dec 2025 12:27 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aries Financial 2026 Rashifal:  साल 2026 आर्थिक दृष्टि से औसत से बेहतर रहने वाला है. इस वर्ष आपको निरंतर धन लाभ के योग बनते रहेंगे, हालांकि खर्चों की अधिकता के कारण बचत अपेक्षा से कम रह सकती है. वर्ष के शुरुआती महीनों में ही परिवार की ओर से धन प्राप्ति के संकेत हैं. राहु की स्थिति लाभ भाव में होने से किसी न किसी माध्यम से आय होती रहेगी. वहीं शनि खर्चों में बढ़ोतरी करवाएंगे, इसलिए फिजूलखर्ची से बचना बेहद जरूरी होगा.

बिजनेस और आय

2026 में बिजनेस करने वालों के लिए साल शुभ रहेगा. व्यापार में विस्तार, मुनाफा और आय में वृद्धि के योग बनेंगे. नई योजनाओं में निवेश के अवसर भी प्राप्त होंगे. साल के मध्य में शनि और गुरु के गोचर से यात्राओं के योग बनेंगे, जिससे कुछ अतिरिक्त खर्च हो सकता है. जुलाई–अगस्त के दौरान अच्छी इनकम बढ़ने के संकेत हैं और इस समय सैलरी में इंक्रीमेंट या बिजनेस में बड़ा लाभ मिल सकता है. शेयर मार्केट से भी कमाई के योग बन रहे हैं.

संपत्ति और निवेश

इस साल संपत्ति से लाभ, छोटा-मोटा निवेश और सामाजिक गतिविधियों से भी धन लाभ हो सकता है. नया वाहन, दुकान या मकान खरीदने की स्थिति बन सकती है. व्यापार में निवेश के अच्छे अवसर पूरे वर्ष मिलते रहेंगे. नवंबर–दिसंबर में गुरु का विशेष सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए धन से जुड़े कार्य आगे बढ़ेंगे.

खर्च और सावधानी

साल के अंतिम महीनों में खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, जिससे धन की कमी महसूस हो सकती है. इस समय बचत की आदत अपनाना बेहद जरूरी रहेगा. आध्यात्मिक कार्यों पर भी खर्च हो सकता है. कुल मिलाकर 7 महीने गुरु और लगभग 11 महीने राहु का सहयोग मिलने से कमाई अच्छी रहेगी, लेकिन बचत कमजोर रह सकती है.

निष्कर्ष:
साल 2026 आर्थिक रूप से लाभदायक तो रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो धन टिकेगा नहीं.

FAQs

Q1. क्या 2026 में धन लाभ के अच्छे योग हैं?
हाँ, पूरे वर्ष राहु के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनते रहेंगे.

Q2. क्या शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा?
जी हाँ, शेयर बाजार से सफलता और लाभ के संकेत हैं, लेकिन सोच-समझकर निवेश करें.

Q3. क्या इस साल मकान या वाहन खरीदना शुभ रहेगा?
हाँ, संपत्ति, वाहन या दुकान खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 07 Dec 2025 12:27 AM (IST)
Tags :
Aries YEAR 2026 Aries Financial Horoscope Mesh Aarthik Rashifal
