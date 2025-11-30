हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal December 2025: दिसंबर का महीना करियर, धन और रिश्तों में खास! पढ़ें मेष मासिक राशिफल

Mesh Masik Rashifal December 2025: मेष राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से मेष राशि का मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Masik Rashifal December 2025: मेष राशि के लिए दिसंबर आपके लिए मजबूत परिणाम देने वाला महीना है. करियर, कारोबार और निजी जीवन तीनों मोर्चों पर प्रगति साफ दिखेगी. यात्राएं लाभदायक रहेंगी और ठोस सफलता दिलाएंगी. महीने के शुरुआती दिनों से ही भाग्य मजबूत रहेगा और आप कई मामलों में मनचाही गति पकड़ेंगे.

मेष दिसंबर करियर और नौकरी

करियर के लिहाज़ से मेष राशि के लिए यह महीना मजबूत है. पहले से कार्यरत लोगों के पद, प्रतिष्ठा और अधिकार बढ़ेंगे. बेरोजगार लोगों को मनचाही नौकरी मिलने की पूरी संभावना है, और इसमें किसी मित्र या रिश्तेदार का सहयोग अहम रहेगा. महीने के अंत में कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है इस पर फोकस रखें.

मेष दिसंबर व्यापार और धन लाभ

मेष राशि के व्यवसायियों के लिए यह अवधि बेहद सकारात्मक है. कारोबारी विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ेंगी और माह के मध्य में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है. नए व्यापार शुरू करने की इच्छा पूरी होने के योग हैं. वित्तीय स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, लेकिन बड़े फैसलों में अनावश्यक जोखिम से बचें.

मेष दिसंबर शिक्षा और करियर ग्रोथ

करियर ग्रोथ को लेकर माह अच्छा संकेत दे रहा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं. आपको इस महीने फोकस बनाए रखना होगा मध्य सप्ताह में हल्का विचलन पैदा हो सकता है, जिसे संभालना जरूरी होगा.

मेष दिसंबर परिवार और रिश्ते

पारिवारिक जीवन मिश्रित रहेगा. महीने के दूसरे सप्ताह में स्वजनों से किसी मुद्दे पर मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन बातचीत से हल निकल आएगा. संतान से जुड़ी कोई पुरानी चिंता समाप्त होगी. दांपत्य और प्रेम संबंधों में हल्की नोकझोंक के बावजूद मधुरता बनी रहेगी. परिवार में हस्तक्षेप करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है.

मेष दिसंबर स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन महीने के मध्य में मौसम बदलने से थकान या हल्की मौसमी परेशानी आ सकती है. खानपान और आराम पर ध्यान देना आवश्यक है. तनाव से दूर रहें यह आपकी कार्यक्षमता बढ़ाएगा.

  • भाग्यशाली अंक 3
  • भाग्यशाली रंग लाल
  • उपाय प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs
Q1 क्या दिसंबर में नौकरी बदलना शुभ रहेगा?
A1 हाँ, माह की शुरुआत और अंत दोनों ही नौकरी परिवर्तन के लिए बेहतर हैं. मध्य अवधि में जल्दबाज़ी से बचें.

Q2 क्या दिसंबर में नया व्यापार शुरू किया जा सकता है?
A2 हाँ, खासकर महीने का मध्य और अंतिम सप्ताह नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 30 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Monthly Horoscope Aries Monthly Horoscope Mesh Masik Rashifal

Frequently Asked Questions

दिसंबर में मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मध्य माह में मौसम बदलने से हल्की मौसमी परेशानी हो सकती है। खानपान और आराम पर ध्यान देना आवश्यक है।

और पढ़ें
