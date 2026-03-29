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मेष राशिफल अप्रैल 2026: उतार-चढ़ाव भरा महीना, जानें नौकरी, बिजनेस और स्वास्थ्य का हाल!

Aries Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. कुछ मामलों में शानदार अवसर प्राप्त होंगे. जानिए मेष राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Mar 2026 01:20 PM (IST)
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Aries April Horoscope 2026: अप्रैल 2026 का महीना कई उतार-चढ़ाव लेकर आ रहा है. इस दौरान ग्रहों की स्थिति आपके बिजनेस, नौकरी, पारिवारिक जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है.

जहां कुछ मामलों में आपको शानदार अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ स्थितियों में सतर्क रहने की जरूरत होगी. आइए विस्तार से जानते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या संकेत दे रहा है.

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बिजनेस एंड वेल्थ

इस महीने की शुरुआत आपके लिए संभावनाओं से भरी रहेगी. खासतौर पर 1 से 9 अप्रैल के बीच निवेश के अच्छे मौके मिल सकते हैं. अगर आप स्टॉक मार्केट या कमोडिटी में सोच-समझकर पैसा लगाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा मिल सकता है. लेकिन जल्दबाजी या बिना रिसर्च के निवेश करना नुकसान दे सकता है.

2 अप्रैल के बाद स्थितियां थोड़ी जटिल हो सकती हैं. इंटरनेशनल मार्केट में बदलाव, टैरिफ और एक्सपोर्ट ड्यूटी से जुड़े उतार-चढ़ाव आपके बिजनेस पर असर डाल सकते हैं. विदेशी क्लाइंट्स के साथ रेट को लेकर विवाद या खींचतान की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में संतुलन बनाए रखें.

10 से 29 अप्रैल के बीच आपको बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत पड़ेगी. जो लोग समय के साथ खुद को अपडेट करेंगे, वही आगे निकलेंगे. यह बदलाव शुरुआत में खर्चीला लग सकता है, लेकिन लंबे समय में प्रॉफिट को दोगुना कर सकता है.

सरकारी टेंडर और बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़ने के भी मौके मिलेंगे, खासकर 18 अप्रैल तक. लेकिन चुनावी माहौल के कारण कुछ बड़े ऑर्डर रुक भी सकते हैं. इसलिए किसी एक डील पर पूरी तरह निर्भर रहना समझदारी नहीं होगी.

19 अप्रैल के बाद रिटेल बिजनेस करने वालों के लिए समय बेहतर रहेगा. कस्टमर बढ़ेंगे और कैश फ्लो में सुधार आएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

जॉब एंड प्रोफेशन

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. 2 अप्रैल के बाद खासकर जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं, उन्हें वीजा या वर्क परमिट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए बैकअप प्लान तैयार रखना जरूरी है.

हालांकि, 10 से 29 अप्रैल के बीच आपकी मेहनत रंग लाएगी. आपको ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी या लीडरशिप रोल मिल सकता है. यह मौका आपके करियर को नई दिशा दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को साबित करना होगा.

14 अप्रैल के बाद कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी. आपके आइडियाज को सराहा जाएगा और बॉस के साथ संबंध बेहतर होंगे. लेकिन सिर्फ तारीफ से खुश मत होइए परफॉर्मेंस लगातार देनी पड़ेगी, वरना यह फायदा टिकेगा नहीं.

नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए महीने की कुछ खास तारीखें शुभ हैं. इन दिनों मल्टीनेशनल कंपनियों से अच्छे ऑफर मिलने की संभावना है. लेकिन अगर आपकी स्किल्स अपडेट नहीं हैं, तो मौके हाथ से निकल सकते हैं.

यह भी साफ संकेत है कि इस महीने स्किल अपग्रेड करना जरूरी है. अगर आपने खुद में निवेश नहीं किया, तो मार्केट आपको पीछे छोड़ देगा.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप

पारिवारिक जीवन की बात करें तो महीने की शुरुआत सकारात्मक रहेगी. 2 से 13 अप्रैल के बीच मैरिड कपल्स के लिए संतान सुख के संकेत मिल सकते हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा.

लेकिन लव लाइफ में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है. 18 अप्रैल तक किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है. बेवजह शक करने से स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए भरोसा बनाए रखें.

कुछ तारीखों पर घर के रेनोवेशन या इंटीरियर पर खर्च हो सकता है. यह खर्च आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएगा, लेकिन बजट बिगड़ने न दें.

महीने के मध्य के बाद पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा. अगर आपने इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो रिश्ते और मजबूत होंगे.

19 अप्रैल के बाद आपकी सोशल इमेज बेहतर होगी. लोग आपसे सलाह लेने लगेंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स

छात्रों के लिए यह महीना मेहनत का है, लेकिन रिजल्ट भी मिलेगा. आपकी कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे. यह समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है.

हालांकि, जो छात्र विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. फीस और रहने का खर्च मैनेज करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

14 अप्रैल के बाद स्थिति बेहतर होगी. हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलने के योग बन सकते हैं, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा.

स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों के लिए 20 अप्रैल के बाद का समय शानदार है. मेहनत का फल मिलेगा और स्टेट या नेशनल लेवल पर सफलता मिल सकती है.

हेल्थ एंड ट्रेवल

स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको लापरवाही भारी पड़ सकती है. खासकर 2 अप्रैल के बाद तनाव और थकान बढ़ सकती है. जो लोग पहले से माइग्रेन या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

14 अप्रैल के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं. मेडिटेशन और सही दिनचर्या अपनाना जरूरी है.

डाइट में सुधार करना भी जरूरी है. मौसमी फल और पर्याप्त लिक्विड लेना आपको डिहाइड्रेशन और कमजोरी से बचाएगा.

ट्रैवल की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रिप्स में रुकावट आ सकती है. अगर आपने कोई प्लान बनाया है, तो उसके पोस्टपोन होने की संभावना है.

उपाय (Remedies)

हनुमान जन्मोत्सव (2 अप्रैल)

हनुमान जी को गुलाब की माला, लाल चोला और चमेली का तेल अर्पित करें. “ऊँ हनुमते नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. नारियल और गुड़ का दान करें और शाम को बजरंग बाण का पाठ करें.

अक्षय तृतीया (19 अप्रैल)

दक्षिणावर्ती शंख में जल और दूध भरकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का अभिषेक करें. “ऊँ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी-नारायणाभ्यां नमः” मंत्र का जाप करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. गेहूं, मसूर दाल, चांदी या फर्नीचर का दान या खरीद शुभ रहेगी.

निष्कर्ष

सीधी बात यह महीना आसान नहीं है, लेकिन मौके भरपूर हैं. अगर आप स्मार्ट तरीके से फैसले लेते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं और भावनाओं के बजाय लॉजिक से चलते हैं, तो आप इस महीने को अपने पक्ष में कर सकते हैं. लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, पुराने तरीके पकड़कर बैठेंगे या बिना सोचे फैसले लेंगे, तो नुकसान तय है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 01:20 PM (IST)
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