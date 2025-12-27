हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: नई डील और करियर ग्रोथ के योग, धन लाभ संभव

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: नई डील और करियर ग्रोथ के योग, धन लाभ संभव

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 का यह सप्ताह करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, जानिए साप्ताहिक राशिफल में.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Dec 2025 03:45 AM (IST)
Kumbh Saptahik Rashifal 28 December 2025 to 3 January 2026: यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए सौभाग्य और सफलता से भरा रहने वाला है. आपके कई रुके हुए काम पूरे होंगे और हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है. करियर को आगे बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे. प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बेहतर जॉब ऑफर के योग बन रहे हैं. हालांकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले वरिष्ठ लोगों की सलाह जरूर लें.

व्यापार और बिजनेस

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहेगा. आय अच्छी होगी, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं. कारोबार के विस्तार या नए बिजनेस में निवेश करने का अवसर मिलेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में साझेदारी का प्रस्ताव लाभदायक साबित हो सकता है.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. निवेश से भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव पार्टनर के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा. रिश्तों में समझ और विश्वास बढ़ेगा. विवाहित लोगों का गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा.

परिवार

घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. किसी शुभ समाचार से परिवार के सभी सदस्य उत्साहित रहेंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से भी आप काफी सकारात्मक महसूस करेंगे.

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है. पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे.

युवा और छात्र

युवाओं को करियर से जुड़ा कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

  • भाग्य: भाग्य इस सप्ताह आपका पूरा साथ देगा. हर प्रयास सफल होता नजर आएगा.
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: नीला और आसमानी
  • उपाय: प्रतिदिन शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें. इससे सौभाग्य और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को नई नौकरी या प्रमोशन मिल सकता है?
हाँ, करियर में उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं.

Q2. क्या साझेदारी में बिजनेस शुरू करना ठीक रहेगा?
जी हाँ, यह भविष्य में अच्छा लाभ देने वाला साबित हो सकता है.

Q3. क्या इस सप्ताह आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी?
हाँ, आय अच्छी रहेगी, हालांकि खर्च भी अधिक रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 27 Dec 2025 03:45 AM (IST)
Tags :
Aquarius Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope
