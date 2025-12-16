हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: अधूरे काम होंगे पूरे, सम्मान और लाभ मिलेगा

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: अधूरे काम होंगे पूरे, सम्मान और लाभ मिलेगा

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 11:05 PM (IST)
Kumbh Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ, राहतकारी और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में लंबे समय से अधूरे पड़े कार्य पूरे होने के संकेत मिलेंगे. किसी बेस्ट फ्रेंड, प्रभावशाली व्यक्ति या वरिष्ठ की मदद से आप अपने रुके हुए कामों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि मन में संतोष और प्रसन्नता भी बनी रहेगी.

इस सप्ताह आप अपनी पर्सनल लाइफ पर विशेष ध्यान देंगे और अपने परिश्रम के बल पर अपनी स्थिति को और मजबूत करेंगे. जिस कार्य में आप मेहनत कर रहे थे, उसमें स्पष्ट प्रगति और लाभ देखकर आपका उत्साह दोगुना हो जाएगा. ऑफिस, बिजनेस और घरेलू जीवन तीनों क्षेत्रों में स्थितियां पहले से बेहतर होती नजर आएंगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा. मानसिक रूप से आप स्वयं को हल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक शांति मिलेगी.

हालांकि मिड वीक में यात्रा या व्यस्त दिनचर्या के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है. ऐसे में पर्याप्त आराम और संतुलित खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा. नियमित योग और ध्यान से आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय से जुड़े कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभदायक साबित होगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से भी फायदा मिलने के योग हैं. व्यापार में आई रुकावटें दूर होंगी और मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी.

प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद आपसी बातचीत के जरिए सुलझ सकते हैं. यदि कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है, तो निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावना बन रही है. एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी की प्राप्ति या उससे जुड़े लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और क्षमता की सराहना होगी. पद-प्रतिष्ठा, सम्मान या किसी विशेष जिम्मेदारी की प्राप्ति से आपका जोश और पराक्रम बढ़ा-चढ़ा रहेगा.

सीनियर और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कामकाज सुचारु रूप से चलता रहेगा. मिड वीक के बाद आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या अवसर से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जो भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह सप्ताह उन्नति और स्थिरता का संकेत दे रहा है. जिन लोगों को अपने करियर को लेकर असमंजस था, उन्हें अब स्पष्ट दिशा मिल सकती है. नए अवसर आपके सामने आएंगे और आप उन्हें सही तरीके से भुना पाएंगे.

सरकारी सेवा, सामाजिक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र और मैनेजमेंट से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है. आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह बेहद सुखद रहेगा. आत्मीय रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी संबंध और मजबूत होंगे.

लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और साथ में सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का सहयोग और समर्थन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. विवाहित जातकों की मैरिड लाइफ में मिठास बनी रहेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

युवा और छात्र राशिफल

युवा वर्ग और छात्रों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. पढ़ाई और करियर को लेकर किए गए प्रयास सफल होते नजर आएंगे. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है.

मिड वीक में धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता बढ़ेगी, जिससे आत्मबल और एकाग्रता में वृद्धि होगी. विदेश शिक्षा या उच्च अध्ययन की योजना बना रहे छात्रों के लिए भी समय अनुकूल है.

धार्मिक और सामाजिक जीवन

मिड वीक में आपकी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ेगी. अचानक किसी पिलग्रिमेज टूर या धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से यह सप्ताह मजबूत रहेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे, हालांकि मिड वीक में सुख-सुविधा से जुड़ी वस्तुओं पर बड़ी धनराशि खर्च हो सकती है. भूमि-भवन या वाहन सुख की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं. खर्च के साथ-साथ बचत पर भी ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 11
भाग्यशाली रंग: नीला और बैंगनी

उपाय

  • शनिवार के दिन शनि देव और भगवान शिव की पूजा करें.
  • “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या वस्त्र का दान करें.
  • मित्रों और परिवार के साथ सकारात्मक व्यवहार बनाए रखें.

FAQs 

प्रश्न 1: क्या इस सप्ताह रुके हुए काम पूरे होंगे?
उत्तर: हां, प्रभावी व्यक्ति या मित्र की मदद से अधूरे कार्य पूरे होंगे.

प्रश्न 2: क्या कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी?
उत्तर: जी हां, निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावना है.

प्रश्न 3: प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा.

प्रश्न 4: क्या प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग हैं?
उत्तर: हां, भूमि-भवन या वाहन सुख की प्राप्ति के संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Dec 2025 11:05 PM (IST)
Tags :
Aquarius Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope
Embed widget