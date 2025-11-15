हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (16 से 22 नवंबर 2025): सफलता, प्रेम और स्वास्थ्य में रखे ध्यान

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (16 से 22 नवंबर 2025): सफलता, प्रेम और स्वास्थ्य में रखे ध्यान

Aquarius Weekly Tarot Horoscope 16 -22 November 2025: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कुंभ राशि वाले क्रोध में बहकर निर्णय लेने से बचें. करियर,धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 15 Nov 2025 12:41 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November: इस सप्ताह टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए अनुसंधान, विचार, और गहन विश्लेषण से जुड़े कार्य सफलता दिलाएंगे. सप्ताह की शुरुआत में आप नए प्रयोगों और योजनाओं पर गंभीरता से काम करेंगे. शुक्रवार और शनिवार आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं—इन दिनों आप महत्वाकांक्षी बनकर बड़े निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे.

बिज़नेस राशिफल:

टैरो बताता है कि व्यापार में इस सप्ताह स्थिरता और प्रगति दोनों का योग है. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और किसी नई खरीदारी या निवेश के लिए समय अनुकूल है. नए ग्राहक या लाभकारी संबंध बनने की संभावना है. साझेदारी के काम में स्पष्टता रखें.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में आपको अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी योजनाओं और कार्यशैली से प्रभावित रहेंगे. कुछ परियोजनाओं में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. तनाव से बचते हुए नियमितता बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करेंगे तो रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे. परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा. किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवा नई स्किल सीखने या किसी ऑनलाइन कोर्स में रुचि ले सकते हैं. विद्यार्थियों को फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है, वरना ध्यान भटक सकता है. परीक्षा की तैयारी के लिए यह समय अच्छा है.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या से थकान हो सकती है. आराम और हाइड्रेशन पर विशेष ध्यान दें.

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: आसमानी नीला

उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले पुष्प अर्पित करें.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह वित्तीय लाभ होगा?
A1: हां, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और नए लाभकारी अवसर मिल सकते हैं.

Q2: क्या नौकरी में कोई नया अवसर मिलेगा?
A2: हां, वरिष्ठ आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 15 Nov 2025 12:41 AM (IST)
Tags :
Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
Embed widget