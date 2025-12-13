हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): इस हफ्ते कुंभ राशि वालों के लिए बिज़नेस और हेल्थ में सतर्कता जरूरी

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): इस हफ्ते कुंभ राशि वालों के लिए बिज़नेस और हेल्थ में सतर्कता जरूरी

Aquarius Weekly Tarot Horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कुंभ राशि वाले क्रोध में बहकर निर्णय लेने से बचें. करियर,धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 13 Dec 2025 09:30 PM (IST)
Kumbh Saptahik Tarot Rashifal 14 to 20 December 2025: कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन थोड़ा मिला-जुला रहेगा. कुछ काम बीच में रुक सकते हैं या सोच के मुताबिक पूरे नहीं होंगे. जायदाद या संपत्ति से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतें, क्योंकि जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं.

अगर आप घूमने-फिरने का प्लान बना रहे हैं, तो घर की सुरक्षा का ध्यान रखें. परिवार में कभी-कभी छोटी-छोटी बहसें हो सकती हैं, इसलिए इस हफ्ते आपको समझदारी से काम लेते हुए अपने परिवार को एकजुट रखना होगा.

हेल्थ

स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता की जरूरत है. तनाव और चिंता बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान और योग जैसी चीजों का सहारा लें. थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें और संतुलित आहार पर ध्यान दें. लंबे समय से किसी पुरानी समस्या का असर दिख सकता है, तो जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लें. बाहर का अस्वस्थ भोजन या जंक फूड कम खाएं.

बिज़नेस

व्यवसाय में इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहना होगा. साझेदारी या निवेश के फैसले अचानक न लें. मार्केट में फंसे पैसे निकालने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. प्रतियोगिता अधिक रहेगी, लेकिन मेहनत और सही रणनीति से आप फायदे में रह सकते हैं. कोर्ट या कानूनी मामले हों तो समझौते की कोशिश से विवाद कम हो सकता है.

नौकरी 

ऑफिस में काम अचानक बढ़ सकता है. कुछ प्रोजेक्ट समय पर पूरे न होने से तनाव बढ़ सकता है. सीनियर्स से अपेक्षित मदद न मिलने से मन खिन्न रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको काम में सराहना दिलाएगी. अपने काम पर फोकस रखें और जिम्मेदारियों को सही से निभाएं.

लव और फैमिली
पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी नोक-झोंक हो सकती है, इसलिए बातचीत और समझदारी से काम लें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित जातकों के लिए किसी खास शख्स के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन जल्दबाजी न करें. त्योहारी माहौल या छुट्टियों का समय परिवार के साथ यात्रा या पिकनिक के लिए अच्छा रहेगा.

युवा और विद्यार्थी

छात्रों का समय दोस्तों और मनोरंजन में बीत सकता है. पढ़ाई पर ध्यान कम लगने से कुछ असाइनमेंट या टेस्ट में मुश्किल आ सकती है. इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें और फोकस बनाए रखें. युवा वर्ग को भी अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहना होगा और किसी भी मामले में जल्दबाजी से बचना होगा.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: घर में तुलसी का पौधा लगाएं और रोज 5 मिनट ध्यान करें. हफ्ते में कम से कम एक बार किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

FAQs

Q1: क्या जायदाद से फायदा होगा?
A1: हां, लेकिन जल्दबाजी न करें. सोच-समझकर फैसले लेने से ही फायदा होगा.

Q2: बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?
A2: हां, अगर योजना बनाकर किया जाए. बिना सोचे-समझे निवेश नुकसानदेह हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 13 Dec 2025 09:30 PM (IST)
Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
