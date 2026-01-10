हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aquarius Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: कुंभ राशि के सपने होंगे पूरे, उम्मीद और आत्मविश्वास से बदलेगा भविष्य

Aquarius Weekly Tarot Horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कुंभ राशि वाले क्रोध में बहकर निर्णय लेने से बचें. करियर,धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Saptahik Tarot Rashifal 11 to 17 January 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आशा, विश्वास और नई ऊर्जा लेकर आ रहा है. लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, उनमें अब गति आएगी. मन में भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच बनी रहेगी और आप अपने सपनों को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठा पाएंगे. यह सप्ताह आपको यह एहसास कराएगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है.

करियर और नौकरी
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह प्रगति का संकेत देता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. इंटरव्यू या जॉब चेंज की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छे समाचार मिल सकते हैं. नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो आगे चलकर आपके करियर को मजबूत बनाएंगी.

बिजनेस और फाइनेंस
व्यापारियों के लिए समय धीरे-धीरे बेहतर होता जाएगा. कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. निवेश के लिए जल्दबाजी न करें, लेकिन भविष्य की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

लव और फैमिली
रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और किसी शुभ समाचार से घर का माहौल खुशहाल हो सकता है.

स्वास्थ्य
मानसिक रूप से आप हल्का और उत्साहित महसूस करेंगे. योग, ध्यान और अच्छी नींद आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगी.

शिक्षा और छात्र
विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उम्मीदों से भरा रहेगा. पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे संकेत मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग नीला
भाग्यशाली अंक 11
उपाय गुरुवार को पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें और सकारात्मक मंत्रों का जाप करें.

FAQs

1. क्या इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को सफलता मिलेगी?
हाँ, टैरो के अनुसार यह सप्ताह सफलता और अच्छे परिणाम देने वाला है.

2. क्या रिश्तों में सुधार आएगा?
इस सप्ताह रिश्तों में प्रेम, समझ और सकारात्मकता बढ़ेगी.

3. क्या यह समय नए सपनों पर काम करने के लिए अच्छा है?
बिल्कुल, यह समय आत्मविश्वास के साथ नए लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए बहुत अनुकूल है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 10 Jan 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
