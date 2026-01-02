हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Family Love Rashifal 2026: कुंभ राशि 2026 शनि-राहु के बीच रिश्तों की परीक्षा, बृहस्पति से विवाह और प्रेम को मिलेगी नई उम्मीद

Kumbh Family Love Rashifal 2026: कुंभ राशि 2026 शनि-राहु के बीच रिश्तों की परीक्षा, बृहस्पति से विवाह और प्रेम को मिलेगी नई उम्मीद

Aquarius Love and Family 2026 Horoscope: कुंभ राशि 2026 में प्रेम और परिवार दोनों में उतार-चढ़ाव रहेंगे. धैर्य और समझदारी से रिश्ते मजबूत बनेंगे, जबकि सही समय पर फैसले लेने से खुशियां बढ़ेंगी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Jan 2026 02:24 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aquarius Love and Family 2026 Horoscope: साल 2026 कुंभ राशि के लिए पारिवारिक मामलों में थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. शनि की दूसरे भाव में मौजूदगी रिश्तों में खटास ला सकती है, इसलिए संवाद और समझदारी बहुत जरूरी होगी. हालांकि गृहस्थ जीवन अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा.

विवाह योग्य जातकों के लिए जनवरी से 2 जून 2026 तक का समय शुभ रहेगा. इस दौरान सगाई या शादी के योग बन सकते हैं. 2 जून से 31 अक्टूबर तक विवाह के मामले धीमे रहेंगे, लेकिन इसके बाद फिर अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकता है. बृहस्पति राहत देगा, लेकिन आपसी विश्वास और ईमानदारी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

प्रेम और रोमांस: नए रिश्ते और भावनात्मक गहराई

2026 में कुंभ राशि वालों की लव लाइफ की शुरुआत शानदार रहेगी. बृहस्पति के प्रभाव से रिश्तों में प्रेम, स्थिरता और समझ बढ़ेगी. सिंगल लोगों को नया प्यार मिल सकता है. हालांकि राहु-केतु का प्रभाव संदेह और गलतफहमी पैदा कर सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है. इसलिए संवाद और भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा. 31 अक्टूबर के बाद प्रेम संबंधों में सतर्कता रखें क्योंकि उस समय गुरु का सहयोग कम हो जाएगा.

ज्योतिष उपाय
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जलाते रहें. शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें. भोजन में उड़द की दाल, चना दाल और काली मिर्च का उपयोग करें. शनि देव के मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

FAQs

Q1. क्या 2026 में कुंभ राशि वालों की शादी हो सकती है?
 हां, खासतौर पर जनवरी से 2 जून और फिर 31 अक्टूबर के बाद शादी के मजबूत योग बनेंगे.

Q2. क्या प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे?
 साल के पहले भाग में प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में संदेह से बचना जरूरी होगा.

Q3. क्या पारिवारिक विवाद हो सकते हैं?
 शनि के प्रभाव से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और संयम से हालात संभल जाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 02 Jan 2026 02:00 PM (IST)
Kumbh Rashifal YEAR 2026 Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Love And Family 2026 Rashifal

Frequently Asked Questions

2026 में कुंभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन में क्या उतार-चढ़ाव आ सकते हैं?

वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से राहत मिलेगी. आपसी विश्वास और ईमानदारी बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा.

2026 में कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी?

साल की शुरुआत में प्रेम संबंधों में स्थिरता और समझ बढ़ेगी, जिससे नए रिश्ते बन सकते हैं. हालांकि, राहु-केतु के प्रभाव से गलतफहमी से बचना होगा.

2026 में कुंभ राशि वालों के लिए विवाह के शुभ अवसर कब हैं?

जनवरी से 2 जून 2026 तक विवाह के लिए शुभ योग बनेंगे. इसके बाद, 31 अक्टूबर के बाद भी विवाह के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

पारिवारिक मामलों में 2026 कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा?

पारिवारिक मामलों में थोड़ी संवेदनशीलता रह सकती है. शनि की स्थिति रिश्तों में खटास ला सकती है, इसलिए संवाद और समझदारी जरूरी होगी.

