Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aquarius Love and Family 2026 Horoscope: साल 2026 कुंभ राशि के लिए पारिवारिक मामलों में थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. शनि की दूसरे भाव में मौजूदगी रिश्तों में खटास ला सकती है, इसलिए संवाद और समझदारी बहुत जरूरी होगी. हालांकि गृहस्थ जीवन अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा.

विवाह योग्य जातकों के लिए जनवरी से 2 जून 2026 तक का समय शुभ रहेगा. इस दौरान सगाई या शादी के योग बन सकते हैं. 2 जून से 31 अक्टूबर तक विवाह के मामले धीमे रहेंगे, लेकिन इसके बाद फिर अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकता है. बृहस्पति राहत देगा, लेकिन आपसी विश्वास और ईमानदारी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

प्रेम और रोमांस: नए रिश्ते और भावनात्मक गहराई

2026 में कुंभ राशि वालों की लव लाइफ की शुरुआत शानदार रहेगी. बृहस्पति के प्रभाव से रिश्तों में प्रेम, स्थिरता और समझ बढ़ेगी. सिंगल लोगों को नया प्यार मिल सकता है. हालांकि राहु-केतु का प्रभाव संदेह और गलतफहमी पैदा कर सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है. इसलिए संवाद और भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा. 31 अक्टूबर के बाद प्रेम संबंधों में सतर्कता रखें क्योंकि उस समय गुरु का सहयोग कम हो जाएगा.

ज्योतिष उपाय

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जलाते रहें. शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें. भोजन में उड़द की दाल, चना दाल और काली मिर्च का उपयोग करें. शनि देव के मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

FAQs

Q1. क्या 2026 में कुंभ राशि वालों की शादी हो सकती है?

हां, खासतौर पर जनवरी से 2 जून और फिर 31 अक्टूबर के बाद शादी के मजबूत योग बनेंगे.

Q2. क्या प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे?

साल के पहले भाग में प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में संदेह से बचना जरूरी होगा.

Q3. क्या पारिवारिक विवाद हो सकते हैं?

शनि के प्रभाव से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और संयम से हालात संभल जाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.