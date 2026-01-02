साल 2026 में पूरे वर्ष राहु आपकी लग्न राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव, बेचैनी, भ्रम और अनावश्यक चिंताएं बढ़ सकती हैं. इसका सीधा असर आपकी सेहत पर भी पड़ेगा. मन अस्थिर रहने से नींद की समस्या, सिरदर्द, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब होने से भी आपकी चिंता बढ़ सकती है.

हालांकि, साल की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह आपकी राशि पर दृष्टि बनाए रखेंगे, जिससे आपको एक तरह की सुरक्षा प्राप्त होगी. गुरु का प्रभाव आपकी शारीरिक शक्ति और मानसिक संतुलन को मजबूत बनाएगा. यह राहु द्वारा उत्पन्न भ्रम, डर और नकारात्मक सोच से आपको बचाने में मदद करेगा. इस वजह से साल के पहले भाग में किसी बड़ी बीमारी की आशंका कम रहेगी और आप खुद को अपेक्षाकृत ऊर्जावान महसूस करेंगे.

लेकिन जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, विशेषकर जून के बाद, राहु का प्रभाव और ज्यादा महसूस होगा. इस दौरान मन में नकारात्मक विचार, अनावश्यक डर और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है. कुछ लोगों को लग सकता है कि उनके आसपास सब कुछ गलत हो रहा है, जबकि वास्तविकता उतनी गंभीर नहीं होगी. यह मानसिक भ्रम स्वास्थ्य को कमजोर बना सकता है.

डॉ. व्यास के अनुसार, वात, पित्त और कफ का असंतुलन इस वर्ष कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है. बदलता मौसम, अनियमित खानपान और तनाव आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है. इसलिए 2026 में आपको अपनी दिनचर्या बेहद अनुशासित रखनी होगी. समय पर सोना, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपकी सेहत के लिए जरूरी रहेगा.

मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. राहु के प्रभाव से कुंभ राशि के जातकों को भ्रम, वहम या अकारण भय जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में मेडिटेशन, योग, प्राणायाम और सकारात्मक सोच बहुत लाभकारी साबित होंगे. अच्छी किताबें पढ़ना, संगीत सुनना या अपनी पसंद की किसी रचनात्मक गतिविधि में शामिल होना भी आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा.

यदि आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो लापरवाही बिल्कुल न करें. समय पर डॉक्टर से परामर्श लें और दवाइयों को नियमित रूप से लें. खुद से इलाज करने या गूगल के भरोसे रहने से बचें, क्योंकि राहु का प्रभाव गलत निर्णय की ओर ले जा सकता है.

साल 2026 में अशुभ ग्रहों का प्रभाव शुभ ग्रहों की तुलना में ज्यादा रहेगा, इसलिए यह वर्ष “प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर” को अपनाने का है. थोड़ी-सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है, लेकिन यदि आप सतर्क रहे तो बड़ी समस्या से बच सकते हैं.

ज्योतिषीय उपाय: डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं. शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें. भोजन में उड़द की दाल, चना दाल और काली मिर्च को शामिल करें. शनि मंत्र “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का जाप करें तथा श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. ये उपाय मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.

FAQs

Q1. क्या कुंभ राशि वालों को 2026 में कोई बड़ी बीमारी का खतरा है?

बृहस्पति की सुरक्षा से बड़ी बीमारी की आशंका कम है, लेकिन मानसिक तनाव और छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

Q2. मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या करें?

नियमित योग, ध्यान, अच्छी नींद और सकारात्मक गतिविधियों में समय बिताना बेहद जरूरी रहेगा.

Q3. कौन-सा समय स्वास्थ्य के लिए ज्यादा सावधानी का है?

जून के बाद का समय अधिक संवेदनशील रहेगा, इसलिए इस अवधि में विशेष ध्यान रखना जरूरी है.