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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Ank Rashifal 16 June 2026: मंगलवार को इन मूलांक 5 और 9 वालों को मिलेगा करियर में बड़ा सरप्राइज, क्या आपकी जन्मतिथि भी है इसमें शामिल?

Aaj Ka Ank Rashifal 16 June 2026: मंगलवार को इन मूलांक 5 और 9 वालों को मिलेगा करियर में बड़ा सरप्राइज, क्या आपकी जन्मतिथि भी है इसमें शामिल?

Aaj Ka Ank Rashifal 16 June 2026: जानिए अपनी जन्मतिथि के अनुसार कैसा रहेगा आपका 16 जून मंगलवार का दिन. मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का करियर, लव लाइफ और आर्थिक राशिफल.

Reported By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 15 Jun 2026 08:40 PM (IST)
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Ank Rashifal 16 June 2026: अंक ज्योतिष की गणना के अनुसार, 16 जून 2026, मंगलवार का दिन बेहद खास और ऊर्जावान रहने वाला है. आज की तारीख का दैनिक मूलांक 7 (1+6=7) है, जिसके स्वामी केतु देव हैं, जो अध्यात्म, गहरे शोध और मानसिक स्पष्टता के प्रतीक हैं. वहीं, पूरी तारीख का कुल योग यानी भाग्यांक (Life Path Number) 9 (1+6+0+6+2+0+2+6 = 23 = 2+3 = 5) है, जिसके स्वामी बुध देव हैं, जो बुद्धि, व्यापार और कुशल संवाद के कारक हैं.

मंगलवार को केतु और बुध की यह संयुक्त ऊर्जा मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और सेहत को कैसे प्रभावित करेगी, आइए जानते हैं:

मूलांक 1 (Mulaank 1)

जन्मतिथि: 1, 10, 19 या 28 तारीख मूलांक 1 के जातकों के लिए आज का दिन करियर के मोर्चे पर काफी एक्टिव रहने वाला है.

ऑफिस में आपकी निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धिमानी की तारीफ होगी, जिससे आपके सीनियर्स बेहद प्रभावित रहेंगे. व्यापार से जुड़े जातकों को आज बातचीत (Communication) के दम पर कोई नया और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जो भविष्य में अच्छा मुनाफा देगा.

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन की बात करें तो जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, लेकिन काम की भागदौड़ में समय पर भोजन करना न भूलें.

आज आपके लिए लाइट येलो और गोल्डन रंग शुभ साबित होंगे.

मूलांक 2 (Mulaank 2)

जन्मतिथि: 2, 11, 20 या 29 तारीख मूलांक 2 के जातकों को आज अपने स्वभाव में थोड़ा ठहराव लाने की जरूरत है.

आज कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की जल्दबाजी या भावुकता में आकर कोई व्यावसायिक निर्णय न लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना होगा, तभी प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाएगा.

प्रेम संबंधों में आज पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर छोटी-मोटी गलतफहमी हो सकती है, इसलिए शांत रहकर बातचीत से मामले को सुलझाएं.

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको आंखों में थकान या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए गैजेट्स का इस्तेमाल कम करें.

आज आपके लिए सफेद और लाइट ग्रीन रंग अनुकूल रहेंगे.

मूलांक 3 (Mulaank 3)

जन्मतिथि: 3, 12, 21 या 30 तारीख मूलांक 3 के जातकों के लिए मंगलवार का दिन आर्थिक और करियर के दृष्टिकोण से बेहतरीन परिणाम लेकर आया है.

आपकी मैनेजमेंट स्किल्स आज कार्यक्षेत्र में आपको दूसरों से आगे रखेंगी, और मुमकिन है कि किसी नए प्रोजेक्ट की कमान आपको सौंप दी जाए. यदि आप लंबे समय से निवेश (Investment) की योजना बना रहे थे, तो आज का दिन उसके लिए अनुकूल है.

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और परिवार के बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन खुद को फिट रखने के लिए खानपान में अनुशासन बनाए रखें.

आज आपके लिए पीला और क्रीम रंग भाग्यशाली रहेंगे.

मूलांक 4 (Mulaank 4)

जन्मतिथि: 4, 13, 22 या 31 तारीख मूलांक 4 के जातकों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को री-चेक करने और पेंडिंग पड़े कामों को व्यवस्थित करने का है.

वर्कप्लेस पर आज कुछ अनपेक्षित चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच से आप उन्हें आसानी से हल कर लेंगे. आज किसी भी नए काम में बड़ा पैसा लगाने से बचें और पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें.

दांपत्य जीवन और लव लाइफ में वर्क-लाइफ बैलेंस बनाना जरूरी होगा; काम के तनाव को घर पर न लाएं और पार्टनर को समय दें.

सेहत के लिहाज से आज आपको पेट में गैस या अपच की शिकायत हो सकती है, इसलिए बाहर के खाने से पूरी तरह परहेज करें.

आज सिल्वर और ग्रे रंग आपके लिए शुभ रहेंगे.

मूलांक 5 (Mulaank 5)

जन्मतिथि: 5, 14 या 23 तारीख मूलांक 5 के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज का भाग्यांक भी 5 ही है.

व्यापार, मार्केटिंग, बैंकिंग और मीडिया से जुड़े लोगों को आज अपने करियर में कोई बड़ी और सकारात्मक खबर मिल सकती है. अचानक धन लाभ (Financial Gain) के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

लव लाइफ के मोर्चे पर आज का दिन काफी रोमांटिक रहेगा; पार्टनर के साथ कहीं घूमने या डिनर का प्लान बन सकता है. सिंगल लोगों के लिए आज कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है.

स्वास्थ्य आज उत्तम रहेगा, लेकिन मानसिक ताजगी के लिए थोड़ा समय खुद के साथ या हॉबीज के साथ बिताएं.

आज आपके लिए हरा और चमकीला सफेद रंग लकी साबित होंगे.

मूलांक 6 (Mulaank 6)

जन्मतिथि: 6, 15 या 24 तारीख मूलांक 6 के जातकों का ध्यान आज घर-परिवार और सुख-सुविधाओं की चीजों पर अधिक रहेगा.

ऑफिस में आपके काम को सराहना मिलेगी और टीम के लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे. व्यापार में नए पार्टनर्स के साथ जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी डील साइन करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें.

पारिवारिक जीवन में चल रहा कोई पुराना विवाद आज बड़े-बुजुर्गों की मदद से सुलझ जाएगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा होगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी.

सेहत के मोर्चे पर दिन सामान्य है, बस अत्यधिक मीठा खाने से बचें और अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दें.

आज आपके लिए गुलाबी और लाइट ब्लू रंग सर्वश्रेष्ठ रहेंगे.

मूलांक 7 (Mulaank 7)

जन्मतिथि: 7, 16 या 25 तारीख मूलांक 7 के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दैनिक मूलांक भी 7 ही है.

आज आपका झुकाव अध्यात्म, रिसर्च या किसी विषय की गहराई को जानने में अधिक रहेगा. आईटी, कोडिंग, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज अपनी मेहनत का बेहतरीन परिणाम मिलेगा. आज जल्दबाजी में आकर किसी नई व्यावसायिक डील पर साइन न करें, थोड़ा समय लें.

लव लाइफ में आज पार्टनर के साथ गहरे और भावनात्मक मुद्दों पर बात हो सकती है, जो आपके रिश्ते को मजबूत करेगी.

स्वास्थ्य के मामले में ओवरथिंकिंग (अत्यधिक सोचने) के कारण नींद न आने की समस्या हो सकती है, इसलिए रात को सोने से पहले ध्यान या मेडिटेशन करें.

आज आपके लिए लाइट ग्रे और ऑफ-व्हाइट रंग भाग्यशाली रहेंगे.

मूलांक 8 (Mulaank 8)

जन्मतिथि: 8, 17 या 26 तारीख मूलांक 8 के जातकों के लिए मंगलवार का दिन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफी अच्छा है.

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी ईमानदारी और लगातार किए गए प्रयासों का फल मिल सकता है, सीनियर्स आपके काम की गवाही देंगे. बिजनेस में नए निवेश के लिए रास्ते खुलेंगे, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति पर पैसों के मामले में भरोसा न करें.

पारिवारिक जिम्मेदारियां आज थोड़ी बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी पूरा करेंगे. जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा.

सेहत के मोर्चे पर आज पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच-बीच में आराम जरूर लें. आज आपके लिए गहरा नीला और पर्पल रंग अनुकूल रहेंगे.

मूलांक 9 (Mulaank 9)

जन्मतिथि: 9, 18 या 27 तारीख मूलांक 9 के जातकों के लिए आज का दिन उच्च ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. पुराने रुके हुए काम आज गति पकड़ेंगे और आप उन्हें समय सीमा के भीतर पूरा करने में सफल रहेंगे.

वर्कप्लेस पर अपनी वाणी और गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि बुध की ऊर्जा के कारण बहसबाजी होने की आशंका है, डिप्लोमैटिक रहें.

लव लाइफ में आज नया रोमांच देखने को मिलेगा; पार्टनर के साथ पुरानी अनबन खत्म होगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को बेहद फिट और एक्टिव महसूस करेंगे, इस एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए जिम, वॉक या स्पोर्ट्स एक्टिविटी का सहारा लें.

आज आपके लिए लाल और नारंगी रंग बेहद शुभ रहेंगे.

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About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 15 Jun 2026 08:40 PM (IST)
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