Vrishchik Rashifal 9 November 2025: वृश्चिक राशि को यात्रा में सावधानी बरतनी होगी, पारिवारिक मतभेद से बचें

Vrishchik Rashifal 9 November 2025: वृश्चिक राशि को यात्रा में सावधानी बरतनी होगी, पारिवारिक मतभेद से बचें

Today Scorpio Horoscope 9 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Nov 2025 02:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. चन्द्रमा के अष्टम भाव में गोचर से मानसिक तनाव और थकान की स्थिति बन सकती है. यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखें, खासकर यदि आप अपने वाहन से यात्रा कर रहे हैं. ग्रहस्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए आज किसी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले अच्छे से सोचें.

हेल्थ राशिफल:
आज पेट संबंधी समस्याएँ जैसे गैस, एसिडिटी या अपच परेशान कर सकती हैं. खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न करें और मसालेदार भोजन से दूरी बनाएं. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी. पानी अधिक पिएं और नींद पूरी लें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में ग्रह स्थिति कुछ प्रतिकूल हो सकती है, इसलिए किसी भी बड़े सौदे में जल्दबाज़ी न करें. साझेदारी में विवाद की संभावना है, विशेषकर फैमिली बिजनेस में हिस्सेदारी को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. मेहनत और एकाग्रता से ही आज का दिन संभाल पाएंगे. पुराने अटके हुए पैसे की रिकवरी संभव है.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर किसी प्रोजेक्ट के डिले होने से निराशा मिल सकती है, लेकिन धैर्य रखें — परिस्थितियाँ जल्द ही अनुकूल होंगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और किसी से वाद-विवाद से बचें. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात करते समय शालीनता बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल:
घरेलू जीवन में कुछ मतभेद उभर सकते हैं. जीवनसाथी से संवाद में विनम्र रहें, चिल्लाने से स्थिति बिगड़ सकती है. प्रेम जीवन में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री से गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें.

युवा और छात्र राशिफल:
युवाओं को सलाह है कि लव अफेयर में न उलझें और अपने करियर पर ध्यान दें. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत पर ध्यान दें. योग, प्राणायाम और ध्यान से एकाग्रता बढ़ेगी.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना होगा. निवेश फिलहाल टालें.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जाप करें, दिन के तनावों से मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Nov 2025 02:40 AM (IST)
Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope
Embed widget