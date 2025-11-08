हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishchik Rashifal 8 November 2025: वृश्चिक राशि के जातकों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, फैमिली बिजनेस में विवाद की संभावना

Vrishchik Rashifal 8 November 2025: वृश्चिक राशि के जातकों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, फैमिली बिजनेस में विवाद की संभावना

Today Scorpio Horoscope 8 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Nov 2025 02:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 8 November 2025 in Hindi: आज का दिन भावनात्मक और व्यावसायिक मामलों में मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा 8वें भाव में होने से ननिहाल या परिवार में किसी से मनमुटाव की संभावना है. मानसिक तनाव और चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. मानसिक और शारीरिक थकान का अनुभव हो सकता है. वीकेंड पर अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें. हल्का भोजन और पर्याप्त आराम आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

व्यापार/बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन के लिए दिन सामान्य रहेगा. खर्चों में बढ़ोतरी आपकी चिंता का कारण बन सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपसी मतभेद की संभावना है, इसलिए किसी निर्णय में जल्दबाजी न करें.

नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्कस्पेस पर आपको मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं. मार्केटिंग या किसी प्रोजेक्ट में कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक थकान का अनुभव हो सकता है. संयम और समझदारी से काम करें.

लव और पारिवारिक जीवन:
आप अपने बच्चे या परिवार को लेकर चिंतित रहेंगे. संयुक्त परिवार का आनंद पूरी तरह से नहीं उठा पाएंगे. लवर आपकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से कर सकता है, जिससे मनोबल प्रभावित हो सकता है. ईश्वर की भक्ति और ध्यान से मानसिक शांति बनाए रखें.

युवा एवं छात्र:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगे. युवा वर्ग के लिए फ्रेंड सर्किल में उत्पन्न समस्याएं चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती हैं.

धन राशिफल:
आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए धन प्रबंधन में सतर्क रहें.

लकी नंबर – 9
अनलकी नंबर – 3
लकी रंग – सफेद

उपाय: मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ाने के लिए ईश्वर का ध्यान और साधना करें. व्यवसाय और नौकरी में विवाद से बचें और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Nov 2025 02:35 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today Horoscope

Embed widget