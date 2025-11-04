हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishchik Rashifal 4 November 2025: वृश्चिक राशि नए काम में सफलता, रोमांस और प्यार का बढ़ेगा रंग

Today Scorpio Horoscope 4 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Nov 2025 02:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 4 November 2025 in Hindi: आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा दबावपूर्ण हो सकता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से आप हर स्थिति को संभाल लेंगे. चंद्रमा के षष्ठ भाव में गोचर के कारण कुछ मानसिक तनाव या प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन सकती है. 

करियर और नौकरी:
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण होते हुए भी प्रगति का रहेगा. कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपकी कुशलता और समर्पण से आप दूसरों से आगे रहेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें. वरिष्ठ आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और नई जिम्मेदारी देने पर विचार कर सकते हैं.

व्यापार और धन लाभ:
व्यवसायियों के लिए दिन मेहनत और योजनाबद्धता का रहेगा. पार्टनरशिप में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय उपयुक्त है. आपके लिए दिन दीर्घकालिक सफलता की नींव रखने वाला साबित होगा. काम की अधिकता रहेगी, लेकिन मेहनत का परिणाम आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से दिखेगा. वज्र और सर्वामृत योग के प्रभाव से आर्थिक पक्ष मजबूत होने की संभावना है.

शिक्षा और करियर ग्रोथ:
स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आज पढ़ाई या क्रिएटिव कार्यों में पूरी लगन रखें, क्योंकि किए गए प्रयासों का असर भविष्य में सफलता के रूप में दिखेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में ध्यान और अनुशासन जरूरी है.

परिवार और रिश्ते:
परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. किसी शुभ कार्य या सामाजिक सेवा में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. आज आप ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं जिससे दूसरों को भी लाभ मिले. जीवनसाथी और परिजनों से पूरा सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य:
हल्का बुखार या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें. जल से संबंधित इंफेक्शन या एलर्जी से सावधान रहें.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट
उपाय: भगवान हनुमान को गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें, मानसिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Nov 2025 02:50 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा दबावपूर्ण हो सकता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से आप हर स्थिति को संभाल लेंगे। चंद्रमा के षष्ठ भाव में गोचर के कारण कुछ मानसिक तनाव या प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन सकती है।

करियर और नौकरी के क्षेत्र में आज वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास है?

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण होते हुए भी प्रगति का रहेगा। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपकी कुशलता और समर्पण से आप दूसरों से आगे रहेंगे। वरिष्ठ आपके काम से संतुष्ट रहेंगे।

आज व्यापार और धन लाभ के मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

व्यवसायियों के लिए दिन मेहनत और योजनाबद्धता का रहेगा। पार्टनरशिप में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय उपयुक्त है। वज्र और सर्वामृत योग के प्रभाव से आर्थिक पक्ष मजबूत होने की संभावना है।

शिक्षा और करियर ग्रोथ के क्षेत्र में आज वृश्चिक राशि के विद्यार्थी और कलाकार कैसा प्रदर्शन करेंगे?

स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज पढ़ाई या क्रिएटिव कार्यों में पूरी लगन रखें, क्योंकि किए गए प्रयासों का असर भविष्य में सफलता के रूप में दिखेगा।

आज वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

हल्का बुखार या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें। जल से संबंधित इंफेक्शन या एलर्जी से सावधान रहें।

Embed widget