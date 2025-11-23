Aaj Ka Vrishchik Rashifal (23 November 2025): वृश्चिक राशि वित्तीय लाभ के योग, कंसल्टेंसी व बिजनेस में मुनाफा मिलेगा
Today Scorpio Horoscope 23 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 23 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा के द्वितीय भाव में होने से आज आर्थिक परिस्थितियाँ मजबूत होंगी. धन संचय और सेविंग्स को लेकर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं, जिससे कम प्रयास में भी सार्थक परिणाम मिल सकते हैं.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. दिमागी तनाव कम होगा और नींद की गुणवत्ता सुधरेगी. पेट से संबंधित परेशानियों से बचने के लिए मसालेदार और जंक फूड कम करें. सुबह थोड़ा समय टहलने या ध्यान में लगाएं, इससे दिन और भी अच्छा बीतेगा.
व्यापार / बिजनेस राशिफल
कंसल्टेंसी, मार्केटिंग, सर्विस सेक्टर और फ्रीलांसिंग से जुड़े लोगों को भारी प्रॉफिट मिलने के संकेत हैं. बिजनेस में मेहनत का स्तर लगातार ऊँचा रखें — यही आपके सपनों को साकार करने की कुंजी है. निवेश में जल्दबाजी न करें, रिटर्न के लिए प्लानिंग ज़रूरी होगी.
नौकरी / जॉब राशिफल
वर्कस्पेस पर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण बाधाओं को दूर करेगा. यदि आलोचना या सम्मान में कमी अनुभव हो तो धैर्य रखें और प्रतिक्रिया देने से बचें. जल्द ही परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी और आपकी प्रगति दिखाई देगी.
लव और फैमिली लाइफ
प्रेम और वैवाहिक जीवन में जल्दबाज़ी समस्याएँ बढ़ा सकती है. सही समय का इंतजार करें और संवाद को महत्व दें. परिवार के साथ शेयर बाजार या निवेश पर चर्चा हो सकती है और संडे को एक साथ प्लानिंग बनेगी.
युवा और छात्र
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को अभी और मेहनत की जरूरत है. युवा अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे और अनावश्यक चिंता कम होगी.
धन राशिफल
धन लाभ के मजबूत योग हैं. पुराने रुके पैसे वापस मिल सकते हैं और नई आय के रास्ते भी खुलेंगे. खर्च नियंत्रित रहेगा जिससे सेविंग्स बढ़ सकती हैं.
भाग्यशाली रंग व अंक
लकी कलर: ग्रीन
लकी नंबर: 7
अनलकी नंबर: 1
उपाय: सुबह जल में लाल फूल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जाप करें. इससे आर्थिक और मानसिक प्रगति होगी.
FAQs
Q1. क्या आज शेयर बाजार में निवेश करना शुभ है?
यदि लंबी अवधि के लिए निवेश सोच रहे हैं तो परिवार से सलाह लेकर आगे बढ़ सकते हैं, जल्दबाज़ी से बचें.
Q2. क्या आज रिश्ता या शादी का प्रस्ताव आगे बढ़ाना ठीक रहेगा?
आज नहीं, बेहतर समय का इंतजार करना संबंधों के लिए शुभ रहेगा.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
