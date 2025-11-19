वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 19 नवंबर 2025 को दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। ग्रहणदोष के प्रभाव से ऊर्जाहीन महसूस कर सकते हैं और पुरानी बातों पर बहस से बचना चाहिए।
Aaj Ka Vrishchik Rashifal (19 November 2025): वृश्चिक राशि खर्च और विवाद बढ़ सकते हैं, रिश्तों में मनमुटाव से सावधान
Today Scorpio Horoscope 19 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 19 November 2025 in Hindi: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा. ग्रहणदोष के प्रभाव से दिनभर ऊर्जाहीन महसूस हो सकता है. किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से बहस से बचें, क्योंकि बात बढ़ सकती है. आत्मसंयम और धैर्य बनाए रखें.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज आपकी सेहत बिगड़ सकती है. पेट से जुड़ी समस्या, सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. मानसिक बेचैनी के कारण नींद भी प्रभावित हो सकती है. आज हल्का और सादा भोजन करें, ओवरथिंकिंग से बचें. योग और ध्यान से राहत मिलेगी.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसायियों के लिए दिन थोड़ा कठिन रहेगा. ग्रहणदोष के कारण बिजनेस में उतार-चढ़ाव रहेगा. साझेदारी में चल रहा कार्य धीमा पड़ सकता है, और फेस्टिवल सीजन के बाद बिक्री में गिरावट संभव है. बड़े निर्णय आज न लें. किसी भरोसेमंद सलाहकार से परामर्श करें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में सहकर्मियों या सीनियर से विवाद हो सकता है. बात छोटी-सी बात पर बढ़ सकती है. अपनी बातों को नियंत्रण में रखें. आज धैर्य और शांत स्वभाव से कार्य करें. अनावश्यक बहस से दूर रहें.
लव और पारिवारिक जीवन:
पारिवारिक जीवन में समस्याएं रहेंगी. जीवनसाथी के व्यवहार से मन दुखी हो सकता है. किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से रिश्तों में तनाव बढ़ेगा. संयम और संवाद ही समाधान है. प्रेम संबंधों में भी गलतफहमी बढ़ सकती है.
धन राशिफल:
धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें. अचानक खर्च बढ़ सकता है. निवेश या उधारी से बचें.
युवा और छात्र:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स और युवा वर्ग आज गपशप में समय बर्बाद कर सकते हैं. ध्यान केंद्रित करें, वरना प्रगति रुकेगी. याद रखें, समय ही सफलता की कुंजी है.
शुभ अंक: 9
अशुभ अंक: 3
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं तथा “ॐ हनुमते नमः” का जाप करें.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
