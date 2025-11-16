हेल्थ राशिफल:
आज पेट संबंधी समस्याएँ जैसे गैस, एसिडिटी या अपच परेशान कर सकती हैं. खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न करें और मसालेदार भोजन से दूरी बनाएं. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी. पानी अधिक पिएं और नींद पूरी लें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में ग्रह स्थिति कुछ प्रतिकूल हो सकती है, इसलिए किसी भी बड़े सौदे में जल्दबाज़ी न करें. साझेदारी में विवाद की संभावना है, विशेषकर फैमिली बिजनेस में हिस्सेदारी को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. मेहनत और एकाग्रता से ही आज का दिन संभाल पाएंगे. पुराने अटके हुए पैसे की रिकवरी संभव है.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर किसी प्रोजेक्ट के डिले होने से निराशा मिल सकती है, लेकिन धैर्य रखें — परिस्थितियाँ जल्द ही अनुकूल होंगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और किसी से वाद-विवाद से बचें. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात करते समय शालीनता बनाए रखें.
लव और फैमिली राशिफल:
घरेलू जीवन में कुछ मतभेद उभर सकते हैं. जीवनसाथी से संवाद में विनम्र रहें, चिल्लाने से स्थिति बिगड़ सकती है. प्रेम जीवन में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री से गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें.
युवा और छात्र राशिफल:
युवाओं को सलाह है कि लव अफेयर में न उलझें और अपने करियर पर ध्यान दें. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत पर ध्यान दें. योग, प्राणायाम और ध्यान से एकाग्रता बढ़ेगी.
धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना होगा. निवेश फिलहाल टालें.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जाप करें, दिन के तनावों से मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.