हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal (15 November 2025): वृश्चिक राशि आय बढ़ाने के अवसर, नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त इनकम

Aaj Ka Vrishchik Rashifal (15 November 2025): वृश्चिक राशि आय बढ़ाने के अवसर, नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त इनकम

Today Scorpio Horoscope 15 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Nov 2025 03:35 AM (IST)
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 15 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए अवसरों से भरा रहेगा. चन्द्रमा 11th हाउस में होने से इनकम को बढ़ाने का प्रयास करें. आनंदादि योग बन रहा है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यों में मन लगेगा. जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी और पुराने प्रयासों का फल आज प्राप्त हो सकता है.

हेल्थ राशिफल:
आज दांतों से संबंधित परेशानी में राहत मिलेगी. हालांकि खान-पान पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा तली-भुनी चीजें सेहत पर असर डाल सकती हैं. मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ध्यान या योग करना फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में आज मेहनत के अनुरूप लाभ मिलेगा. आपकी मैनेजिंग टीम और वर्कर्स के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. फेस्टिवल सीजन के बाद अब कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित करने से नए अवसर प्राप्त होंगे. पार्टनरशिप में नए प्रोजेक्ट या आउटलेट खोलने का समय अनुकूल है.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, पर आप अपनी शांत और सकारात्मक सोच से माहौल को हल्का बनाएंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें.

लव और पारिवारिक राशिफल:
शुक्र के तुला राशि में प्रवेश से वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. भाई-बहनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम जीवन में नयापन आएगा, और साथी के साथ रोमांटिक पल गुजारेंगे.

धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. रुके हुए धन की प्राप्ति के योग हैं. किसी निवेश पर विचार कर सकते हैं, पर निर्णय सोच-समझकर लें.

युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग आज भविष्य को लेकर गंभीर रहेंगे. प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 6
शुभ रंग: ब्राउन
उपाय: भगवान कार्तिकेय को लाल पुष्प अर्पित करें और “ॐ स्कन्दाय नमः” का जाप करें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 15 Nov 2025 03:35 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए आय बढ़ाने का क्या अवसर है?

चूंकि चंद्रमा 11वें भाव में है, इसलिए आज आय बढ़ाने के अवसरों की तलाश करें। आनंदादि योग आपके आत्मविश्वास और प्रयासों में वृद्धि करेगा।

आज वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह है?

दांतों से संबंधित समस्याओं में राहत मिलेगी, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें। मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान या योग करें।

व्यापार में आज वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या शुभ है?

आज व्यापार में मेहनत के अनुरूप लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर नए अवसर प्राप्त होंगे और पार्टनरशिप में नए प्रोजेक्ट्स के लिए समय अनुकूल है।

नौकरीपेशा वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या महत्वपूर्ण है?

ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन शांत रहकर आप माहौल को हल्का बनाएंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें।

वृश्चिक राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज क्या खास है?

वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और भाई-बहनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम जीवन में नयापन आएगा और साथी के साथ रोमांटिक पल गुजारेंगे।

Embed widget