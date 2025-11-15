चूंकि चंद्रमा 11वें भाव में है, इसलिए आज आय बढ़ाने के अवसरों की तलाश करें। आनंदादि योग आपके आत्मविश्वास और प्रयासों में वृद्धि करेगा।
Aaj Ka Vrishchik Rashifal (15 November 2025): वृश्चिक राशि आय बढ़ाने के अवसर, नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त इनकम
Today Scorpio Horoscope 15 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 15 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए अवसरों से भरा रहेगा. चन्द्रमा 11th हाउस में होने से इनकम को बढ़ाने का प्रयास करें. आनंदादि योग बन रहा है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यों में मन लगेगा. जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी और पुराने प्रयासों का फल आज प्राप्त हो सकता है.
हेल्थ राशिफल:
आज दांतों से संबंधित परेशानी में राहत मिलेगी. हालांकि खान-पान पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा तली-भुनी चीजें सेहत पर असर डाल सकती हैं. मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ध्यान या योग करना फायदेमंद रहेगा.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में आज मेहनत के अनुरूप लाभ मिलेगा. आपकी मैनेजिंग टीम और वर्कर्स के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. फेस्टिवल सीजन के बाद अब कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित करने से नए अवसर प्राप्त होंगे. पार्टनरशिप में नए प्रोजेक्ट या आउटलेट खोलने का समय अनुकूल है.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, पर आप अपनी शांत और सकारात्मक सोच से माहौल को हल्का बनाएंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें.
लव और पारिवारिक राशिफल:
शुक्र के तुला राशि में प्रवेश से वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. भाई-बहनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम जीवन में नयापन आएगा, और साथी के साथ रोमांटिक पल गुजारेंगे.
धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. रुके हुए धन की प्राप्ति के योग हैं. किसी निवेश पर विचार कर सकते हैं, पर निर्णय सोच-समझकर लें.
युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग आज भविष्य को लेकर गंभीर रहेंगे. प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी.
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: ब्राउन
उपाय: भगवान कार्तिकेय को लाल पुष्प अर्पित करें और “ॐ स्कन्दाय नमः” का जाप करें.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
