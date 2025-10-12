Aaj Ka Vrishchik Rashifal (12 October 2025): वृश्चिक राशि आज सावधानी से दिन बिताएं, अनावश्यक यात्राओं से बचें
Today Scorpio Horoscope 12 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 12 October 2025 in Hindi: आज का दिन सतर्कता और संयम की मांग करेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अचानक खर्च या जोखिम से बचें. गजकेसरी और वरियान योग के बावजूद व्यवसायिक फैसलों में जल्दबाजी न करें.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. मानसिक और शारीरिक थकान की संभावना है. पूरे दिन आराम आवश्यक है. हल्का आहार लें और मानसिक तनाव से दूर रहें. योग और ध्यान आपको राहत देंगे.
व्यवसाय राशिफल:
बिजनेसमैन को प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़ी योजनाओं में सावधानी बरतनी होगी. ऑनलाइन व्यवसाय करते समय डेटा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें. जल्दबाजी में निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन को कार्यस्थल पर मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और केवल अपने काम पर ध्यान दें. वरिष्ठों या सहकर्मियों के दबाव में न आएं.
लव और पारिवारिक राशिफल:
आज प्रेम जीवन कमजोर रहेगा. संयुक्त परिवार में आनंद की कमी रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ किसी बहस या मतभेद से बचें. बच्चों या पार्टनर के साथ समय बिताने की कोशिश करें, लेकिन मन की शांति बनाए रखें.
धन राशिफल:
धन संबंधी मामलों में सतर्कता रखें. अचानक खर्च या निवेश से बचें. आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें.
युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग अपरिचित लोगों पर अधिक भरोसा न करें. दूरी बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे और नए टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: ग्रे
उपाय:
- गुरुवार को हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें.
- जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें.
FAQs:
Q1. क्या आज यात्रा करना सुरक्षित रहेगा?
A1. नहीं, वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें और लंबी यात्रा टालें.
Q2. क्या आज प्रेम और पारिवारिक जीवन में सुख मिलेगा?
A2. आज प्रेम और पारिवारिक जीवन में मधुरता कम रहेगी, संयम और धैर्य बनाए रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
