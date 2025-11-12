आज का दिन दांपत्य जीवन में तालमेल बढ़ाने वाला होगा. हालांकि, पार्टनरशिप बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ने से थोड़ी तनाव की स्थिति बन सकती है. बड़े फैसले लेने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें.
Vrishchik Rashifal 12 November 2025: वृश्चिक राशि वालों को प्रमोशन और सामाजिक सम्मान मिलेगा, पिता की सलाह फायदेमंद
Today Scorpio Horoscope 12 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 12 November 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा 9th हाउस में होने से दांपत्य जीवन में तालमेल बढ़ेगा और आपसी समझ मजबूत बनेगी. हालांकि पार्टनरशिप बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ने से तनाव की स्थिति बन सकती है. किसी भी बड़े निर्णय से पहले दो बार विचार करें.
धन राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा. खर्चे अधिक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही किसी रुके हुए कार्य या निवेश से धनलाभ के संकेत मिल रहे हैं. विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को नई डील करने का अवसर मिलेगा, बस जल्दबाजी से बचें और रिसर्च करके निर्णय लें.
बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में जिम्मेदारियां और कार्यभार बढ़ सकता है. किसी पुराने सहयोगी या ग्राहक से नए अवसर प्राप्त होंगे. समय लाभकारी है, बस संयम और व्यवहारिक दृष्टिकोण बनाए रखें.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर किसी विवाद में शामिल न हों. शांत रहकर कार्य करें और सहकर्मियों की सलाह मानें. अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलने की संभावना है. ध्यान और मेडिटेशन आपके तनाव को कम करेंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत होगी, जो रिश्ते को और मजबूत करेगी. परिवार में किसी कार्यक्रम या यात्रा की संभावना है. प्रेम जीवन में शॉपिंग और रोमांस का रंग रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को मेहनत का फल मिलेगा. अगर भीड़ से अलग दिखना है तो मेहनत भी उतनी ही अलग करनी होगी. समय आपके पक्ष में है.
हेल्थ राशिफल:
माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. अपनी सेहत के लिए ठंडे पेय और बाहर के खाने से बचें. योग और ध्यान से लाभ होगा.
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सिल्वर
उपाय: माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और "ॐ चन्द्राय नमः" मंत्र का जाप करें.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
Frequently Asked Questions
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आर्थिक रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या संकेत हैं?
आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, खर्चे अधिक हो सकते हैं. रुके हुए कार्यों या निवेश से धनलाभ के संकेत हैं. विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को नई डील मिल सकती है, बस जल्दबाजी से बचें.
व्यापार में आज वृश्चिक राशि वालों को क्या सलाह दी जाती है?
पार्टनरशिप बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन पुराने सहयोगियों से नए अवसर मिलेंगे. संयम और व्यवहारिक दृष्टिकोण बनाए रखने से समय लाभकारी रहेगा.
नौकरीपेशा वृश्चिक राशि वालों को आज कार्यस्थल पर क्या ध्यान रखना चाहिए?
कार्यस्थल पर किसी विवाद में न पड़ें और शांत रहकर काम करें. सहकर्मियों की सलाह मानने और अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलने की संभावना है. ध्यान और मेडिटेशन से तनाव कम होगा.
वृश्चिक राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज क्या खास है?
जीवनसाथी के साथ पुराने मुद्दे पर बात होने से रिश्ता मजबूत होगा. परिवार में किसी कार्यक्रम या यात्रा की संभावना है. प्रेम जीवन में खरीदारी और रोमांस का आनंद रहेगा.
