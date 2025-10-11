हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Vrishchik Rashifal (11 October): वृश्चिक राशि बिजनेस में तेजी, नौकरी में तारीफ और घर में संतुलन

Aaj Ka Vrishchik Rashifal (11 October): वृश्चिक राशि बिजनेस में तेजी, नौकरी में तारीफ और घर में संतुलन

Today Scorpio Horoscope 11 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Oct 2025 03:08 AM (IST)
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 11 October 2025 in Hindi: आज का दिन व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा. चंद्रमा के 7वें घर में होने से बिजनेस में तेजी आएगी और नए अवसर मिल सकते हैं. दिनभर धैर्य और समझदारी से कार्य करें.

स्वास्थ्य राशिफल:
जंक फूड से दूरी बनाएं और व्यायाम व योग को दिनचर्या में शामिल करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हल्की सावधानी आवश्यक है.

व्यापार राशिफल:
बिजनेस में फर्नीचर या अन्य बड़े बदलाव सोच-समझकर करें. सर्वाअमृत योग के प्रभाव से फेस्टिवल सीजन में अचानक कोई बड़ा सौदा संभव है. पार्टनरशिप बिजनेस में निर्णय लेने में संयम बनाए रखें.

नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्किंग वुमन को कार्यस्थल पर बदलाव के कारण चिंता हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी और काम की तारीफ होगी. सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल दिन व्यतीत होगा.

पारिवारिक और प्रेम राशिफल:
पार्टनर के व्यक्तिगत जीवन में बदलाव का असर आपके रिलेशनशिप पर पड़ सकता है. परिवार और प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करें. यंग जनरेशन घर के कार्यों में व्यस्त रहेंगे.

धन राशिफल:
आय और व्यय में संतुलन बनाए रखें. फेस्टिवल सीजन में अचानक आय के अवसर मिल सकते हैं, पर खर्चों में संयम रखें.

युवा एवं छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स, कलाकार और खेलकूद में लगे लोग अपने दोस्तों के साथ संबंध बेहतर बनाएंगे. मेहनत और अनुशासन से कार्य करें.

शुभ अंक: 7
शुभ रंग: ग्रे
अशुभ अंक: 4
उपाय: प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें और कार्यक्षेत्र में संयम बनाए रखें.

FAQs
प्र1. आज बिजनेस में क्या सावधानी रखें?
उत्तर: बड़े बदलाव सोच-समझकर करें और पार्टनरशिप में संयम बनाए रखें.

प्र2. स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन में क्या ध्यान दें?
उत्तर: जंक फूड से दूरी बनाएं, व्यायाम और योग करें, पार्टनर के बदलावों को समझदारी से संभालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Oct 2025 03:08 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today Horoscope
Embed widget