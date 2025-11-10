हेल्थ राशिफल:
सेहत के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर रहेगा. तनाव और अनिद्रा आपको परेशान कर सकती है. सिर दर्द, ब्लड प्रेशर या पेट की समस्या हो सकती है. ध्यान, प्राणायाम और हल्के भोजन से राहत मिलेगी. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, चोट या दुर्घटना की संभावना बन रही है.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में आर्थिक लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड रखें. आज लापरवाही नुकसान पहुँचा सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी प्रकार की गलतफहमी उभर सकती है, इसलिए स्पष्ट संवाद बनाए रखें. मार्केट में आपके प्रोडक्ट की बिक्री थोड़ी घट सकती है, लेकिन धैर्य रखें, सप्ताह के अंत तक सुधार होगा.
फैमिली और लव लाइफ:
घर-परिवार में खर्चे बढ़ सकते हैं जिससे तनाव की स्थिति बनेगी. पारिवारिक विवादों में इमोशन होकर कोई निर्णय न लें. प्रेम जीवन में प्रियजन की कुछ बातें मन को ठेस पहुँचा सकती हैं, लेकिन संयम से काम लें. समझदारी और धैर्य रिश्ते को मजबूत बनाएंगे.
धन राशिफल:
आज का दिन धन निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है. खर्चे बढ़ने की संभावना है और उधार दिया गया पैसा अटक सकता है. जरूरत से ज्यादा जोखिम न लें.
युवा और स्टूडेंट:
युवा वर्ग को बड़े भाई-बहन का मार्गदर्शन लाभ देगा. स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट को पढ़ाई या क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर फोकस बढ़ाना होगा. फालतू की चर्चाओं से दूर रहें.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन को अतिरिक्त कार्यभार मिल सकता है. किसी सहकर्मी की अनुपस्थिति के कारण दबाव बढ़ेगा, परंतु धैर्य रखकर काम करें. वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करें.
भाग्यशाली अंक: 4
लकी रंग: नेवी ब्लू
उपाय: भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जप करें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और दिन शुभ बनेगा.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.