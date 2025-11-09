हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 9 November 2025: वृषभ राशि बिजनेस में नई ऊँचाइयों की ओर प्रगति, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य

Today Taurus Horoscope 9 November 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Nov 2025 02:05 AM (IST)
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और सफलता का दिन रहेगा. चन्द्रमा आपके दूसरे घर में स्थित होने से नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में आप सफल रहेंगे. आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और कार्यों में अनुशासन तथा स्थिरता दिखेगी. दिन की शुरुआत में आप अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करेंगे और दोपहर तक उनके परिणाम सामने आने लगेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन मध्यम रहेगा. सितारे हल्की दुर्बलता और अस्वस्थता का संकेत देते हैं. अतः संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और हल्की व्यायाम से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव से बचें और शरीर की लय पर ध्यान दें.

व्यवसाय और धन राशिफल:
बिजनेस में आप अपनी ऊर्जा और नियमित कार्यशैली से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. साझेदारी वाले व्यवसाय में निवेश की योजना बना सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है. सिद्ध योग के प्रभाव से आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा और आपके फैसले लाभकारी सिद्ध होंगे.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर आपका आत्मविश्वास और कार्यशैली सभी को प्रभावित करेगी. करियर के क्षेत्रों में सफलता मिलने के अवसर प्रबल हैं, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहें. आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता आज स्पष्ट रूप से दिखाई देगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन आज सामंजस्यपूर्ण रहेगा. माता-पिता या ससुराल वालों का आशीर्वचन मिलेगा. प्रेम जीवन में गिफ्ट या सरप्राइज का आदान-प्रदान संभव है, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और सामान्य विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. युवा वर्ग प्रेम संबंधों या सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेंगे.

लकी नंबर: 9, अनलकी नंबर: 2
लकी रंग: नेवी ब्लू
उपाय: अपने कार्यों में धैर्य और अनुशासन बनाए रखें. आज किसी भी नए निवेश या यात्रा से पूर्व अच्छी तरह विचार करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Nov 2025 02:05 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Aaj Ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
