Vrishabh Rashifal 8 November 2025: वृषभ राशि के जातकों को बिजनेस में सफलता मिलेगी, प्रेम जीवन में बढ़ेगा अपनापन और पारिवारिक सुख मिलेगा

Vrishabh Rashifal 8 November 2025: वृषभ राशि के जातकों को बिजनेस में सफलता मिलेगी, प्रेम जीवन में बढ़ेगा अपनापन और पारिवारिक सुख मिलेगा

Today Taurus Horoscope 8 November 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Nov 2025 02:05 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 8 November 2025 in Hindi: आज का दिन आर्थिक मामलों और व्यावसायिक प्रयासों के लिए अनुकूल रहेगा. चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होने से आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत रहेगी. शिव योग के प्रभाव से बिजनेस में सितारों का साथ मिलेगा और लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी. नई इनकम सोर्स की संभावना बन रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें. हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा. छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए अनावश्यक तनाव से दूर रहें.

व्यापार/बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता है. सितारे आपके पक्ष में हैं, लेकिन बार-बार मेहनत करनी होगी. लाभ की संभावनाएं हैं, लेकिन सफलता के लिए सतत प्रयास जरूरी हैं.

नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्कस्पेस पर कुछ अप्रिय घटनाएं चिंता बढ़ा सकती हैं और आपका कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाएगा. एंप्लॉइड पर्सन आज किसी जटिल समस्या को हल करने में सफल रहेंगे.

लव और पारिवारिक जीवन:
लव लाइफ में अपने प्रिय के साथ बिताए गए पलों को याद करेंगे और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. परिवार में बड़े मुद्दे नहीं आएंगे, भाग्य आपके पक्ष में रहेगा.

युवा एवं छात्र:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन किसी जटिल समस्या के समाधान में पिता या संरक्षक का सहयोग उपयोगी रहेगा. युवा वर्ग सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों में सक्रिय रहेंगे.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. कहीं से धन प्राप्त होने की संभावना है और नए इनकम सोर्स की शुरुआत हो सकती है.

भाग्यशाली अंक और रंग:
लकी नंबर – 8
अनलकी नंबर – 2
लकी रंग – गोल्डन

उपाय: व्यापार में सफलता के लिए लगातार प्रयास करें. सेहत को ध्यान में रखें और संतुलित भोजन लें. भाग्य के अनुकूल अवसरों का लाभ उठाएं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Nov 2025 02:05 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Aaj Ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज वृषभ राशि वालों का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा?

आज आर्थिक मामलों के लिए दिन अनुकूल है। चंद्रमा दूसरे भाव में होने से आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत रहेगी और नए इनकम सोर्स की संभावना है।

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा?

सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन लाभकारी रहेगा, और अनावश्यक तनाव से दूर रहें।

बिजनेस में आज सफलता के लिए क्या करना होगा?

बिजनेस में सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। सितारे आपके पक्ष में हैं, लेकिन लाभ की संभावनाओं के लिए सतत मेहनत जरूरी है।

आज वृषभ राशि के जातकों का लव और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

लव लाइफ में प्रिय के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। परिवार में बड़े मुद्दे नहीं आएंगे और भाग्य आपके पक्ष में रहेगा।

Embed widget