Vrishabh Rashifal 4 November 2025: वृषभ राशि बढ़ते खर्चों के बीच भाग्य का साथ, लव लाइफ में खुशियों की बहार

Today Taurus Horoscope 4 November 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Nov 2025 02:10 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 4 November 2025 in Hindi: आज का दिन थोड़ा मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा के द्वादश भाव में गोचर करने से मानसिक बेचैनी और काम में रुकावटें संभव हैं. विदेश से जुड़े कार्य या प्रोजेक्ट में बाधा आ सकती है. कुछ अधूरे कामों के कारण मन में तनाव रहेगा, लेकिन धैर्य न खोएं. 

करियर और नौकरी:
नौकरीपेशा लोगों को आज मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें, किसी विवाद से बचें. नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं पर आपको अपेक्षित प्रशंसा नहीं मिलेगी. ऑफिस में राजनीति से दूर रहें और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें.

व्यापार और धन लाभ:
व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. इनकम में कमी और खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना है. पार्टनरशिप में मतभेद हो सकते हैं, जिससे आप अस्थिर महसूस करेंगे. आज किसी बड़े निवेश या विस्तार योजना को टालना ही बेहतर रहेगा. विदेशी संपर्क से जुड़े कार्यों में विलंब या रुकावट की संभावना है.

शिक्षा और करियर ग्रोथ:
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को आज सही दिशा या गाइडेंस की कमी महसूस होगी. धैर्य रखें और अपने अनुभव पर भरोसा करें. किसी गुरु या सीनियर से परामर्श लेने का प्रयास करें.

परिवार और रिश्ते:
परिवार के प्रति जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी. जीवनसाथी की भावनाओं की अनदेखी न करें, वरना तनाव बढ़ सकता है. घरेलू वातावरण में थोड़ी असहमति रह सकती है. युवा वर्ग को किसी परिजन से मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शांतिपूर्वक व्यवहार करें.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न बरतें. थकान, नींद की कमी या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. मेडिटेशन या हल्का व्यायाम मदद करेगा.

भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 11 बार जप करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Nov 2025 02:10 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Aaj Ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज वृषभ राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन थोड़ा मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा के द्वादश भाव में गोचर करने से मानसिक बेचैनी और काम में रुकावटें संभव हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा लोगों को आज मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें और किसी विवाद से बचें.

व्यापारियों के लिए आज क्या सलाह है?

व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, जिसमें इनकम में कमी और खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना है. आज किसी बड़े निवेश या विस्तार योजना को टालना बेहतर होगा.

आज विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए क्या स्थिति रहेगी?

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को आज सही दिशा या गाइडेंस की कमी महसूस हो सकती है. धैर्य रखें और अपने अनुभव पर भरोसा करें.

स्वास्थ्य के मामले में आज वृषभ राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न बरतें. थकान, नींद की कमी या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है, इसके लिए मेडिटेशन या हल्का व्यायाम मददगार होगा.

