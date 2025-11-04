आज का दिन थोड़ा मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा के द्वादश भाव में गोचर करने से मानसिक बेचैनी और काम में रुकावटें संभव हैं.
Today Taurus Horoscope 4 November 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 4 November 2025 in Hindi: आज का दिन थोड़ा मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा के द्वादश भाव में गोचर करने से मानसिक बेचैनी और काम में रुकावटें संभव हैं. विदेश से जुड़े कार्य या प्रोजेक्ट में बाधा आ सकती है. कुछ अधूरे कामों के कारण मन में तनाव रहेगा, लेकिन धैर्य न खोएं.
करियर और नौकरी:
नौकरीपेशा लोगों को आज मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें, किसी विवाद से बचें. नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं पर आपको अपेक्षित प्रशंसा नहीं मिलेगी. ऑफिस में राजनीति से दूर रहें और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें.
व्यापार और धन लाभ:
व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. इनकम में कमी और खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना है. पार्टनरशिप में मतभेद हो सकते हैं, जिससे आप अस्थिर महसूस करेंगे. आज किसी बड़े निवेश या विस्तार योजना को टालना ही बेहतर रहेगा. विदेशी संपर्क से जुड़े कार्यों में विलंब या रुकावट की संभावना है.
शिक्षा और करियर ग्रोथ:
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को आज सही दिशा या गाइडेंस की कमी महसूस होगी. धैर्य रखें और अपने अनुभव पर भरोसा करें. किसी गुरु या सीनियर से परामर्श लेने का प्रयास करें.
परिवार और रिश्ते:
परिवार के प्रति जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी. जीवनसाथी की भावनाओं की अनदेखी न करें, वरना तनाव बढ़ सकता है. घरेलू वातावरण में थोड़ी असहमति रह सकती है. युवा वर्ग को किसी परिजन से मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शांतिपूर्वक व्यवहार करें.
स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न बरतें. थकान, नींद की कमी या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. मेडिटेशन या हल्का व्यायाम मदद करेगा.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 11 बार जप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
