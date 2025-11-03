Aaj Ka Vrishabh Rashifal (3 November 2025): वृषभ राशि के लिए इनकम बढ़ेगी, व्यावसायिक यात्रा रहेगी सफल
Today Taurus Horoscope 3 November 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 3 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए लाभकारी और प्रगति देने वाला रहेगा. चंद्रमा लाभ भाव में स्थित हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं. हर्षण योग के प्रभाव से आपकी योजनाएं सफल होंगी और किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने की संभावना है. नए संपर्कों से लाभ होगा और पुराने प्रयासों का फल अब प्राप्त हो सकता है. मित्रों या परिचितों से किसी लाभदायक प्रस्ताव की प्राप्ति होगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर अधिक समय बिताने से आंखों में थकान या जलन हो सकती है. आंखों की देखभाल करें और नींद पूरी लें. बाहर का भोजन करने से बचें. योग और ताजगी भरे पेय का सेवन दिन को संतुलित बनाएगा.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में आज का दिन शुभ रहेगा, विशेष रूप से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. बैंक लोन या वित्तीय सहायता की अड़चनें दूर होंगी. हालांकि पार्टनरशिप बिजनेस में दोपहर बाद सावधानी बरतें — किसी गलतफहमी या निर्णय के कारण बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल सकता है. निवेश से पहले पूरी जांच करें.
नौकरी राशिफल:
जॉब में अप्रत्याशित लाभ या पदोन्नति के संकेत हैं. बेरोजगार जातकों को शुभ समाचार मिलेगा. वरिष्ठों का मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. ऑफिस में आपके कार्य की सराहना होगी.
लव और पारिवारिक जीवन:
प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी, साथी की बातें आपको भावनात्मक सुकून देंगी. परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. परिजनों का सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवा वर्ग को थोड़ी थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. छात्रों में मनोरंजन की प्रवृत्ति बढ़ सकती है जिससे अध्ययन में बाधा आएगी. ध्यान और अनुशासन से ही सफलता संभव होगी.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: ग्रे
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल का अभिषेक करें तथा “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जप करें. आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना लाभदायक रहेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
