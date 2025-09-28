Aaj Ka Vrishabh Rashifal 28 September: वृषभ राशि दांपत्य जीवन रहेगा मधुर, व्यवसाय में नई शुरुआत के संकेत, जानें कैसा रहेगा दिन
Today Taurus Horoscope 28 September 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 28 September 2025 in Hindi: आज का वृषभ राशिफल बताता है कि आज का दिन (रविवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का वृषभ राशिफल.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज वाहन चलाते समय विशेष सतर्क रहें. लापरवाही से दुर्घटना होने की आशंका है. थकान और मांसपेशियों में दर्द परेशान कर सकते हैं. खानपान हल्का रखें और अधिक देर तक स्क्रीन पर समय बिताने से बचें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आज आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. आयुष्मान योग के प्रभाव से आपकी लगन और भागीदारी सीनियर्स को प्रभावित करेगी. कामकाज को टालने के बजाय समय पर पूरा करें.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. लेबर डीलरशिप और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जल्दबाजी न करें. अनुभवहीन व्यक्तियों की सलाह पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है. वहीं, जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय शुभ रहेगा.
धन राशिफल:
आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. गलत व्यक्ति पर भरोसा करने से आर्थिक नुकसान संभव है. सोने-चांदी से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के योग हैं.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल:
पति-पत्नी के बीच आपसी समझ और बॉन्डिंग मजबूत होगी. घर में बड़ों के प्रति आदर और छोटों के प्रति उदारता दिखाएँ. यदि परिवार में किसी से गलती हो गई है, तो उसे क्षमा कर संबंधों को मधुर बनाएं.
युवा राशिफल:
स्टूडेंट्स, कलाकार और खिलाड़ी को मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन आलस्य और लापरवाही से बचना होगा. अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने से बचें, वरना अनावश्यक आलोचना झेलनी पड़ सकती है.
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: गोल्डन
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें. यह आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि लेकर आएगा.
FAQs
Q1: क्या वृषभ राशि के लिए नया बिजनेस शुरू करना शुभ रहेगा?
हाँ, समय अनुकूल है. सही योजना और परिश्रम से लाभ होगा.
Q2: क्या आज वाहन यात्रा सुरक्षित रहेगी?
वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें. लापरवाही हानिकारक हो सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL