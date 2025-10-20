Aaj Ka Vrishabh Rashifal (20 October 2025): माता-पिता को संतान से सुख, नए बिजनेस और इनकम में वृद्धि, पढ़ें वृषभ राशिफल
Today Taurus Horoscope 20 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 20 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य, करियर और व्यक्तिगत विकास के मामले में सकारात्मक रहेगा. चंद्रमा 6वें हाउस में होने के कारण पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और आपका मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य में सुधार होने से आप अपने दिन को ऊर्जावान और उत्साही तरीके से व्यतीत करेंगे.
व्यवसाय और धन लाभ:
आज आपका व्यवसायिक दिन अनुकूल रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में नई शुरुआत लाभकारी रहेगी. आपके प्रयास और मेहनत का परिणाम जल्द ही दिखाई देगा. एंप्लॉयड जातक व्यस्तता के बावजूद अपने रुचि संबंधी कार्यों के लिए समय निकाल पाएंगे. वर्कस्पेस पर खाली समय का सदुपयोग करेंगे और सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे.
परिवार और सामाजिक जीवन:
धार्मिक स्थलों या अपने इष्ट देवताओं के दर्शन से मनोकामना पूरी होगी. सांसारिक जीवन में संतुलन और आनंद का अनुभव होगा. परिवार के साथ संवाद और सहयोग का माहौल बना रहेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
आज प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल दिन है. लव पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. आपसी समझ और संवाद से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. विवाहित जातकों के लिए दिन सामंजस्यपूर्ण रहेगा.
युवाओं के लिए:
कॉम्पिटिटिव और जनरल एग्जाम की तैयारी में लगे छात्रों के लिए समय अनुकूल है. आत्मविश्वास के साथ प्रयास करें, सफलता मिलने की संभावना मजबूत है.
स्वास्थ्य राशिफल:
पैरों में चोट का संकेत है. दिनभर सतर्क रहें और शारीरिक गतिविधियों में ध्यान रखें.
लकी कलर: नेवी ब्लू
लकी नंबर: 9
अनलकी नंबर: 6
FAQs:
Q1. आज व्यवसाय में सफलता कैसे मिलेगी?
मेहनत और लगन से किए गए प्रयासों का परिणाम आपको शीघ्र मिलेगा.
Q2. प्रेम संबंधों में दिन कैसा रहेगा?
लव पार्टनर के साथ समय बिताने और संवाद से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
