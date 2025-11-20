हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabha Rashifal (20 November 2025): वृषभ राशि बिजनेस में नए उत्पाद से लाभ, प्रेम और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी

Aaj Ka Vrishabha Rashifal (20 November 2025): वृषभ राशि बिजनेस में नए उत्पाद से लाभ, प्रेम और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी

Today Taurus Horoscope 20 November 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Nov 2025 02:47 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 20 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के सप्तम भाव में गोचर के कारण व्यापार, साझेदारी और संबंधों से जुड़े मामलों में प्रगति के संकेत मिलेंगे. परिस्थितियाँ पूरी तरह आपके अनुकूल न होंगी, लेकिन अपनी क्षमता और समझदारी के बल पर आप हालात को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे. सामाजिक स्तर पर भी कोई नया कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा. लंबे समय से चल रही किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलने के योग बन रहे हैं. नियमित दिनचर्या, योग और संतुलित भोजन से स्वस्थता बनी रहेगी. अधिक तनाव से बचें और पर्याप्त नींद लें.

बिजनेस / करियर

व्यापार में नए उत्पाद आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे. यदि आप नए उपकरण या मशीनरी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह निर्णय शुभ रहेगा. बिजनेस पार्टनरशिप में विश्वास बनाए रखें लेकिन हर चीज़ को दस्तावेज़ों के आधार पर ही आगे बढ़ाएं. नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए. आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी की बात न करना आपकी कमजोरी है. आज अपने काम के मूल्य को समझें और आत्मविश्वास के साथ संवाद करें. पेंडिंग कार्यों को धीरे-धीरे पूरा करने की योजना बनाना सही रहेगा.

लव और फैमिली

लव और मैरिड लाइफ में आज रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. गलतफहमियों का समाधान होगा और आपसी समझ मजबूत होगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. पूजा-पाठ और आध्यात्मिकता से मन को शांति मिलेगी, इसलिए इसे नियमित बनाए रखें.

युवा और छात्र

युवाओं के लिए आज का दिन योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला है. नए सीखने या नए कार्य की शुरुआत के लिए अनुकूल समय है. छात्रों को परीक्षा परिणाम के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन प्रयास जारी रखें.

धन राशिफल

व्यापार में लाभ और नई योजनाओं से आय बढ़ने की संभावना है. निवेश सोच-समझकर करें क्योंकि परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आर्थिक मजबूती की ओर ले जाएँगी.

  • भाग्यशाली रंग — क्रीम
  • भाग्यशाली अंक — 2
  • अनलक्की अंक — 1
  • उपाय: आज माँ लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम अर्पित करें और सफेद वस्तु का दान करें. इससे व्यवसाय और धन लाभ से जुड़े कार्यों में सुधार दिखाई देगा.

FAQs

Q1: क्या बिजनेस में नया उत्पाद लॉन्च करना लाभदायक रहेगा?
हाँ, आज नए उत्पाद या सेवा से लाभ मिलने के योग प्रबल हैं.

Q2: क्या नौकरी में सैलरी बढ़ोतरी की बात करनी चाहिए?
हाँ, अपने काम और मेहनत का मूल्य जानते हुए आत्मविश्वास के साथ बात करें, इससे लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 02:47 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Aaj Ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
पर्सनल कार्नर

