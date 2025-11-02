हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal (2 November 2025): वृषभ राशि को बड़े भाई से खुशखबरी, कारोबार में हो सकता है बड़ा लाभ

Aaj Ka Vrishabh Rashifal (2 November 2025): वृषभ राशि को बड़े भाई से खुशखबरी, कारोबार में हो सकता है बड़ा लाभ

Today Taurus Horoscope 2 November 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Nov 2025 02:10 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 2 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और शुभ समाचारों से भरा रहेगा. चन्द्रमा के लाभ भाव में होने से बड़े भाई या मित्र से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्याघात योग और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आज आपको कामकाज में अच्छे अवसर मिलेंगे. विशेष रूप से ऑनलाइन बिजनेस या टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. दिन के दूसरे भाग में कुछ विरोधी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ से स्थिति नियंत्रण में रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज पेट संबंधी समस्या या डाइजेशन की दिक्कत परेशान कर सकती है. फास्ट फूड या देर रात भोजन से बचें. सुबह-सुबह हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त पानी पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा.

व्यापार राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन प्रॉफिट वाला है. पेरेंटल बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा. ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ने से नए अवसर बनेंगे. बड़े निवेश को लेकर जल्दबाजी न करें, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में सीनियर और बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा. उनके सुझाव आपके प्रोजेक्ट को नई दिशा देंगे. नए असाइनमेंट पर काम शुरू करने का यह सही समय है.

लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार के सभी सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा. किसी मित्र से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में भी समझदारी से काम लें, बातों को तूल न दें.

धन राशिफल:
धन लाभ के संकेत स्पष्ट हैं. रुके हुए पैसे मिल सकते हैं और शेयर या निवेश से मुनाफा होने की संभावना है. खर्च नियंत्रित रहेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन प्रयास जारी रखें. सफलता निकट है. घर से निकलते समय माँ के हाथ से मीठा दही खाकर जाएँ, दिन शुभ रहेगा.

शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नेवी ब्लू
उपाय: माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएँ और “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 02:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Aaj Ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
बिग बॉस 19: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
बिग बॉस 19: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
इंडिया
'NDA जीतेगा 160 सीटें', अमित शाह का बड़ा दावा, बोले- अवैध घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानता है विपक्ष
'NDA जीतेगा 160 सीटें', अमित शाह का बड़ा दावा, बोले- अवैध घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानता है विपक्ष
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जनरल नॉलेज
India SIR: SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget