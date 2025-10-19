हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Vrishabh Rashifal (19 October 2025): पढ़ाई और प्रेम जीवन में खुशियों का संगम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Today Taurus Horoscope 19 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Oct 2025 02:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 19 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए सफलता और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा. चन्द्रमा का पांचवें भाव में गोचर आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा. फेस्टिव सीजन में आप अपनी रणनीति और कर्मठता से बिजनेस और निजी जीवन दोनों में खुशियों की दिवाली मनाएंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा और किसी प्रियजन से अच्छी खबर मिल सकती है.

बिजनेस राशिफल

व्यापार के क्षेत्र में ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी प्रगति को बढ़ावा देंगे, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें. निवेश करने से पहले पूरी योजना बनाना जरूरी है. आज का दिन मार्केट से जुड़ी नई जानकारियां जुटाने और नए संपर्क बनाने के लिए उत्तम रहेगा. साझेदारी में कोई बड़ा बदलाव करने से फिलहाल बचें.

लव और पारिवारिक राशिफल

प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा. लवर से कोई खास उपहार या सरप्राइज मिल सकता है. विवाहित जातक परिवार के साथ खुशहाल पल बिताएंगे. घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन परिवार की प्रसन्नता से मन संतुष्ट रहेगा.

धन राशिफल

आज धन संबंधित मामलों में संयम बरतें. जल्दबाजी में कोई आर्थिक निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है. निवेश लंबी अवधि के लिए करना शुभ रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

छात्रों के अध्ययन के तरीके में बदलाव से अच्छे परिणाम मिलेंगे. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से सफलता मिलेगी. युवा वर्ग को अपने कार्यों में धैर्य बनाए रखना चाहिए.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करें. बाहर के तले-भुने खाद्य पदार्थों से बचें.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: पर्पल
  • आज का उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज बिजनेस में निवेश करना उचित रहेगा?
नहीं, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. फिलहाल योजना बनाएं और सही समय की प्रतीक्षा करें.

Q2. क्या छात्रों को आज सफलता मिलेगी?
हाँ, यदि आप अपनी पढ़ाई की पद्धति में सुधार करते हैं तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Oct 2025 02:10 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
