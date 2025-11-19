हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Vrishabh Rashifal (19 November 2025): वृषभ राशि कर्ज से राहत के संकेत, बिजनेस और नौकरी में मुनाफे की खुशखबरी

Today Taurus Horoscope 19 November 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Nov 2025 02:54 AM (IST)
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 19 November 2025 in Hindi: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन करियर, परिवार और रिश्तों के लिए संतुलन बनाए रखने वाला रहेगा. चन्द्रमा 6th हाउस में रहेगे जिससे कर्ज से छुटकारा मिलेगा. राजनीति से जुड़े लोगों को कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः आपकी कूटनीति काम आएगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत आज सामान्य रहेगी. हालांकि मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक थकान से बचें और नींद पूरी लें. योग या हल्का व्यायाम लाभदायक रहेगा.

व्यापार राशिफल:
आज बिजनेस में नई डील या किसी बड़ी कंपनी से ऑफर मिलने की संभावना है. पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए दिन शुभ है, किसी महत्वपूर्ण समझौते से व्यापार की ग्रोथ बढ़ेगी. ध्रुव योग आपको प्रगति के अवसर देगा.

नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्पादक रहेगा. वर्कस्पेस पर आपकी मेहनत का असर वरिष्ठ अधिकारियों पर पड़ेगा. वर्किंग वुमन को कुछ कार्य संबंधी चिंता रह सकती है, पर अंत में सब ठीक हो जाएगा.

लव और परिवार राशिफल:
जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत रहेंगे और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. माता-पिता और संतान से लाभ के संकेत हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए प्रेम का नया अध्याय शुरू हो सकता है.

धन राशिफल:
आज वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. निवेश के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक खर्चों पर ध्यान दें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
छात्रों के लिए आज का दिन रिवीजन और तैयारी के लिए उत्तम है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. युवा वर्ग का मन आज रोमांस की ओर झुक सकता है.

शुभ अंक: 8
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद कमल का फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का 11 बार जप करें. इससे करियर और धन वृद्धि के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Nov 2025 02:54 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Aaj Ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन करियर, परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने वाला रहेगा. चंद्रमा के 6वें घर में होने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी.

आज वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में क्या भविष्यवाणी है?

आज सेहत सामान्य रहेगी, पर मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द हो सकता है. अत्यधिक थकान से बचें और पर्याप्त नींद लें.

व्यापार के लिहाज से आज का दिन कैसा है?

आज व्यापार में नई डील या किसी बड़ी कंपनी से ऑफर मिल सकता है. पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए दिन शुभ है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज क्या खास है?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्पादक रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का असर वरिष्ठ अधिकारियों पर पड़ेगा.

प्रेम और परिवार के मामले में आज क्या उम्मीद करें?

जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत रहेंगे और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget