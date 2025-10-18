Aaj Ka Vrishabh Rashifal (18 October 2025): पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कमी, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Today Taurus Horoscope 18 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 18 October 2025 in Hindi: आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. चन्द्रमा आपके 4वें भाव में और ग्रहण दोष के प्रभाव में हैं, जिससे पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कमी आ सकती है. घर के सदस्यों के बीच मतभेद या भावनात्मक दूरी महसूस होगी. कार्यस्थल पर समय पर माल की डिलीवरी न होने से बिजनेस में नुकसान या क्लाइंट असंतोष हो सकता है. साझेदारी व्यवसाय में कर्मचारियों से जुड़ी दिक्कतें या गैर-जिम्मेदारी परेशानी बढ़ा सकती है. ऑफिस में फेस्टिव सीजन के कारण काम का दबाव बढ़ेगा और संभव है कि आपको आकस्मिक ऑफिशियल टूर पर जाना पड़े.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत को लेकर दिन सामान्य से कमजोर रहेगा. जुकाम, सिरदर्द या थकान जैसी दिक्कतें रह सकती हैं. ग्रहण दोष के प्रभाव से मानसिक बेचैनी और नींद की कमी संभव है. आराम और पौष्टिक भोजन का ध्यान रखें.
व्यापार और धन राशिफल:
व्यवसायिक मामलों में नुकसान की संभावना है, विशेषकर यदि उत्पादन या डिलीवरी में देरी हो. किसी भी वित्तीय लेनदेन को जल्दबाजी में न करें. बड़े निवेशों से बचें.
करियर / नौकरी राशिफल:
कर्मचारी अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में कठिनाई महसूस करेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें और कार्यों की प्राथमिकता तय करें.
लव और पारिवारिक जीवन:
जीवनसाथी के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा. संवाद बनाए रखें और विवादों से बचें. परिवार के बुजुर्गों की सलाह को महत्व दें.
युवा और छात्र:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने प्रदर्शन में थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा. निराश न हों, प्रयास जारी रखें.
भाग्यशाली अंक: 4
रंग: स्काई ब्लू
अभाग्यांक: 8
उपाय:
- मां लक्ष्मी को दूध और मिश्री का भोग लगाएं.
- दिन में नीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें.
FAQs:
Q1: क्या आज व्यापारिक निर्णय लेना सही रहेगा?
A1: नहीं, ग्रहण दोष के प्रभाव से वित्तीय निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा.
Q2: क्या पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं?
A2: हाँ, आज भावनात्मक नियंत्रण जरूरी है, संवाद से स्थिति सुधर जाएगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
