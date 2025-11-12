हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 12 November 2025: वृषभ राशि वालों के लिए साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि, करियर में मिलेंगे नए अवसर

Vrishabh Rashifal 12 November 2025: वृषभ राशि वालों के लिए साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि, करियर में मिलेंगे नए अवसर

Today Taurus Horoscope 12 November 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Nov 2025 02:05 AM (IST)
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 12 November 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक मजबूती प्राप्त करने का है. चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके विचारों में गहराई और बौद्धिक विकास के संकेत हैं. 

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें. बिजनेस में लाभ के नए अवसर बनेंगे, परंतु निवेश करते समय सोच-समझकर निर्णय लें. पुराने बकाया या भुगतान मिलने की संभावना है.

बिज़नेस राशिफल:
व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, परंतु आत्मविश्वास और समझदारी से आप अपने लक्ष्यों तक पहुँचेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में किए गए प्रयासों का आंशिक लाभ मिलेगा. आज किसी बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी पहलुओं की जांच करें.

नौकरी राशिफल:
कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे और आपकी मेहनत को सीनियर्स द्वारा सराहा जाएगा. कुछ नए अवसर आने वाले दिनों में आपके करियर को नई दिशा देंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार के साथ समय बिताना मानसिक सुकून देगा. जीवनसाथी के साथ विचारों का आदान-प्रदान बढ़ेगा, जिससे आपसी समझ मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें और छोटी बातों पर तनाव न लें.

युवा और विद्यार्थी:
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. ध्यान केंद्रित करने के लिए योग या प्राणायाम करना शुभ रहेगा. युवा वर्ग को आज आलस्य से बचना चाहिए, नहीं तो अवसर हाथ से निकल सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल:
मानसिक थकान और सिरदर्द से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें. योग और मेडिटेशन से मन शांत रहेगा.

शुभ अंक: 5
शुभ रंग: क्रीम
उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे दिनभर आर्थिक सौभाग्य और आत्मबल में वृद्धि होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 12 Nov 2025 02:05 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Aaj Ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक मजबूती प्राप्त करने का है. चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके विचारों में गहराई और बौद्धिक विकास के संकेत हैं.

आर्थिक रूप से आज वृषभ राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें. बिजनेस में लाभ के नए अवसर बनेंगे, परंतु निवेश करते समय सोच-समझकर निर्णय लें.

करियर के लिहाज़ से वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?

कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे और आपकी मेहनत को सीनियर्स द्वारा सराहा जाएगा.

वृषभ राशि वालों के लिए आज का लव और फैमिली राशिफल क्या कहता है?

परिवार के साथ समय बिताना मानसिक सुकून देगा. जीवनसाथी के साथ विचारों का आदान-प्रदान बढ़ेगा, जिससे आपसी समझ मजबूत होगी.

आज वृषभ राशि वालों के लिए क्या उपाय सुझाया गया है?

देवी लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे दिनभर आर्थिक सौभाग्य और आत्मबल में वृद्धि होगी.

