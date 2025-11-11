Vrishabh Rashifal 11 November 2025: वृषभ राशि के जातकों को करियर में तरक्की और पदोन्नति के योग, मेहनत का मिलेगा पूरा फल
Today Taurus Horoscope 11 November 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 11 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी. हालांकि छोटे भाई-बहनों के मामलों में विशेष ध्यान रखें, उनकी संगति या निर्णयों पर नजर बनाए रखें.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन प्रगति का संकेत दे रहा है. जो व्यापारी पुराने कार्य के साथ नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें बेहतर मार्केटिंग, सोशल मीडिया और टेक्निकल टीम पर ध्यान देना चाहिए. हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्नोलॉजी से जुड़े कारोबारियों को भाग्य का विशेष साथ मिलेगा. शुभ, सर्वार्थसिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से आपका नेटवर्क मजबूत होगा और को-वर्कर्स के सहयोग से काम में तेजी आएगी.
नौकरी/कर्म क्षेत्र:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. बॉस द्वारा दिए गए कार्यों को समय से पूरा करने में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत की सराहना होगी. साथियों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.
लव और परिवार राशिफल:
परिवार में संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं कम होंगी. दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी. जीवनसाथी के सहयोग से किसी योजना में सफलता मिलेगी. प्रेम संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें और गलतफहमी से बचें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को अपने करियर को लेकर अस्थिरता महसूस हो सकती है. इस समय मेहनत पर ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है. विद्यार्थी वर्ग को अपने मित्रों की बातों में आकर निर्णय लेने से बचना चाहिए. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन सतर्क रहें, कोई निकट व्यक्ति छल करने का प्रयास कर सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के प्रति लापरवाही न करें. अचानक तबीयत बिगड़ सकती है, खासकर ब्लड प्रेशर या सर्दी-जुकाम की समस्या परेशान कर सकती है.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
उपाय: हनुमानजी को गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें, कार्यों में सफलता मिलेगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
