हेल्थ राशिफल:
लंबे समय से चल रहे किसी पुराने दर्द या हेल्थ इश्यू से राहत मिलने के योग हैं. खानपान पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक तनाव से बचें. हल्की एक्सरसाइज और ध्यान आपके लिए लाभदायक रहेगा.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन को अपने ग्राहकों से फीडबैक लेना चाहिए ताकि उन्हें बाजार की स्थिति का सही अंदाजा लग सके. यदि बिजनेस का ग्राफ नीचे जा रहा है तो चिंतित होने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता और टीम मैनेजमेंट पर ध्यान दें. नए निवेश से पहले रिसर्च ज़रूर करें.
परिवार और लव लाइफ:
घर में आपका बदला-बदला रवैया सभी को आश्चर्य में डाल सकता है, लेकिन आपकी नीयत परिवार की भलाई के लिए होगी. लव लाइफ में मुलाकातें और बातचीत का सिलसिला बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताना सुखद रहेगा.
धन राशिफल:
आज धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. फालतू चीज़ों में पैसा न लगाएं. शेयर मार्केट या निवेश में जल्दबाजी न करें.
युवा और छात्र राशिफल:
युवा वर्ग को आज अपने निर्णय सोच-समझकर लेने चाहिए. किसी के कहने पर जल्दी निर्णय लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है. छात्र भाषा या विषय की कठिनाइयों को दूर करते हुए सीखने में प्रगति करेंगे.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आज काम का दबाव रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास और योजनाबद्ध तरीके से आप अपने कार्य समय से पहले पूरा कर लेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
उपाय: भगवान शिव को लाल पुष्प अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
