Aaj Ka Vrishabh Rashifal (1 November 2025): वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल है, नए निर्माण या यात्रा की बनेगी योजना
Today Taurus Horoscope 1 November 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 1 November 2025 in Hindi: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन करियर, परिवार और रिश्तों के लिए संतुलन बनाए रखने वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपके दशम भाव (10th हाउस) में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी. आज ध्रुव योग के प्रभाव से बिजनेस और प्रोफेशन में नए अवसर मिलेंगे. राजनीति से जुड़े लोगों को कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः आपकी कूटनीति काम आएगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत आज सामान्य रहेगी. हालांकि मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक थकान से बचें और नींद पूरी लें. योग या हल्का व्यायाम लाभदायक रहेगा.
व्यापार राशिफल:
आज बिजनेस में नई डील या किसी बड़ी कंपनी से ऑफर मिलने की संभावना है. पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए दिन शुभ है, किसी महत्वपूर्ण समझौते से व्यापार की ग्रोथ बढ़ेगी. ध्रुव योग आपको प्रगति के अवसर देगा.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्पादक रहेगा. वर्कस्पेस पर आपकी मेहनत का असर वरिष्ठ अधिकारियों पर पड़ेगा. वर्किंग वुमन को कुछ कार्य संबंधी चिंता रह सकती है, पर अंत में सब ठीक हो जाएगा.
लव और परिवार राशिफल:
जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत रहेंगे और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. माता-पिता और संतान से लाभ के संकेत हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए प्रेम का नया अध्याय शुरू हो सकता है.
धन राशिफल:
आज वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. निवेश के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक खर्चों पर ध्यान दें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
छात्रों के लिए आज का दिन रिवीजन और तैयारी के लिए उत्तम है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. युवा वर्ग का मन आज रोमांस की ओर झुक सकता है.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद कमल का फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का 11 बार जप करें. इससे करियर और धन वृद्धि के योग मजबूत होंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
