हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Scorpio Rashifal (7 December 2025): वृश्चिक राशि प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं का भागदौड़ के बाद समाधान संभव!

Aaj Ka Scorpio Rashifal (7 December 2025): वृश्चिक राशि प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं का भागदौड़ के बाद समाधान संभव!

Today scorpio Horoscope 7 December 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 07 Dec 2025 02:22 AM (IST)
Aaj Ka Vrischik Rashifal 7 December 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा रहेगा. नौकरी पेशा लोगों को अच्छी आमदनी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है. प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं में भागदौड़ के बाद समाधान मिल सकता है.

भावनाओं में थोड़ी जज्बाती स्थिति रहेगी, लेकिन आपका धैर्य और समझदारी निर्णय लेने में मदद करेगी. किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक संतोष और सामाजिक सम्मान प्राप्त होगा.

बिजनेस राशिफल:

व्यवसाय में आज योजनाओं को क्रियान्वित करने का समय अच्छा है. निवेश या मार्केट में रुकावटें होंगी, लेकिन धैर्य और रणनीति से लाभ मिलेगा. पुराने प्रोजेक्ट्स में सुधार की संभावना है.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी सहयोग देंगे और आपकी जिम्मेदारियों में संतुलन बना रहेगा. कार्यभार थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन परिणाम संतोषजनक होंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ सुखमय रहेगी. अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते बनने की संभावना है. दांपत्य जीवन मधुर और सहयोगपूर्ण रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने और मनोरंजन का अवसर मिलेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं का समय मनोरंजन और दोस्तों के साथ गतिविधियों में बीतेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. भावनात्मक उतार-चढ़ाव और थकान से बचें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार लें.

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: गहरा लाल

उपाय: हनुमान जी का ध्यान करें और जरूरतमंद को दान दें.

FAQs:

Q1. क्या आज नौकरी में आमदनी बढ़ सकती है?

A1. जी हाँ, आपकी मेहनत और कार्यक्षमता से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

Q2. क्या प्रॉपर्टी के मामले सुलझेंगे?

A2. हाँ, आज की भागदौड़ और प्रयास से समाधान मिलेगा.

Q3. क्या स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो सकती है?

A3. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस थकान और तनाव से बचें.

Q4. क्या लव लाइफ में नया अवसर आएगा?

A4. जी हाँ, अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते बनने के योग हैं.

Q5. क्या परिवार में समय बिताना शुभ रहेगा?

A5. हाँ, परिवार के साथ यात्रा या आउटिंग का समय अनुकूल रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 07 Dec 2025 02:22 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Scorpio Horoscope Vrischik Horoscope
