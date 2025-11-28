Aaj Ka Scorpio Rashifal (28 November 2025): वृश्चिक राशि चंद्रमा 4th हाउस में रहने से घर में किसी की तबीयत बिगड़ने की संभावना है!
Today scorpio Horoscope 28 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrischik Rashifal 28 November 2025 in Hindi: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिश्रित संकेत लेकर आया है. चन्द्रमा के 4th हाउस में होने के कारण घर के माहौल में हल्की परेशानियां रह सकती हैं.
किसी महिला सदस्य की तबीयत बिगड़ने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें. घरेलू जिम्मेदारियों और बढ़ते खर्चों के कारण मन थोड़ा अस्थिर हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद स्थितियां धीरे-धीरे सुधरने लगेंगी.
बिज़नेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन चुनौतियों भरा हो सकता है. मार्केट में प्रतियोगिता बढ़ेगी और कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन को स्टॉक की शॉर्टेज पर ध्यान देना होगा, वरना ग्राहक लौट सकते हैं. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है, खासकर ग्रहण दोष के कारण अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं.
नौकरी राशिफल:
सर्विस क्लास लोगों के काम से अधिकारी असंतुष्ट हो सकते हैं. वर्कप्लेस का माहौल सामान्य नहीं रहेगा. कस्टमर सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को अपने कौशल में सुधार लाने की जरूरत है, तभी स्थिति आपके पक्ष में बनेगी.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में बढ़ते खर्च और स्वास्थ्य संबंधी चिंता माहौल को भारी कर सकती है. रिश्तों में धैर्य बनाए रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट समय पर जमा न कर पाने के कारण तनाव महसूस करेंगे. युवाओं को अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना आवश्यक है.
हेल्थ राशिफल:
पेट दर्द या एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है. संतुलित खान-पान और पर्याप्त पानी का सेवन लाभदायक रहेगा. मानसिक तनाव से बचें.
भाग्यशाली अंक: 1
शुभ रंग: नेवी ब्लू
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना का भोग लगाएं और घर में शांति हेतु सुंदरकांड का पाठ करें.
FAQs
Q1: क्या आज बिज़नेस में नुकसान की संभावना है?
A1: हां, स्टॉक और अनावश्यक खर्चों पर ध्यान न देने से नुकसान हो सकता है.
Q2: क्या नौकरी में दबाव बढ़ेगा?
A2: हां, अधिकारियों की नाराजगी और वर्कलोड बढ़ने के संकेत हैं.
Q3: क्या स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए?
A3: पेट दर्द और तनाव बढ़ सकता है, सावधानी जरूरी है.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
